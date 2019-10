Il Napoli blinda Fabian Ruiz: rinnovo con ritocco e maxi clausola da 120 milioni

Non solo Mertens, Milik e Callejon. Tra le priorità in agenda del Napoli c’è anche e soprattutto quella di prolungare l’ingaggio di Fabian Ruiz. Lo sottolinea nell’edizione odierna il Corriere dello Sport che evidenzia come Aurelio De Laurentiis spinga per rinnovare lo spagnolo che è finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid, pronte ad ingaggiare una battaglia per strapparlo agli azzurri. ADL punta nelle prossime settimane a far firmare al suo gioiello un nuovo contratto con una clausola maxi per l’estero di 120 milioni.

La nostra opinione : Dopo Cavani e Higuain, Fabian Ruiz si prepara ad essere il nuovo giocatore capace di regalare un grosso malloppo al Napoli e De Laurentiis fa bene a spingere per il rinnovo per evitare: a) di vederlo trasferirsi in Italia a un altro top club della Serie A (Juventus o Inter?); b) fissare un prezzo molto alto, responsabilizzando ancor più un calciatore con enorme potenziale e grandissimi margini di crescita come il 23enne centrocampista di Los Palacios y Villafranca. Fabian ad oggi non vale ancora 120 milioni ma, coi prezzi che girano in questo momento, è giusto che fissi l’asticella molto in alto. Perché se davvero Real Madrid e Barcellona davvero dovessero ingaggiare una battaglia di mercato, magari potrebbero anche attentare a una cifra che ora appare assolutamente fuori mercato.

Real su Eriksen, la Juve ha strada libera per Pogba?

Secondo il Tuttosport l’offensiva del Real Madrid per Christian Eriksen potrebbe fornire un assist alla Juventus per tornare su Pogba. I Blancos sono pronti a strappare il danese agli Spurs per una cifra di circa 30 milioni di euro e l’arrivo di Eriksen chiuderebbe la porta all’arrivo del francese, lasciando ampio spazio di manovra ai bianconeri che potrebbero bussare allo United offrendo Mandzukic, Emre Can e un sostanzioso conguaglio per rivestire il Polpo di bianconero.

La nostra opinione : Il nome di Pogba si ripropone ciclicamente a ogni sessione di mercato ma riteniamo complicato pensare che i bianconeri possano strappare Pogba ai Red Devils già a gennaio. Difficile che lo United possa decidere di cedere il proprio giocatore più rappresentativo per due riserve della Juventus (come Mandzukic e Can) e un conguaglio. Più probabile che a gennaio, Red Devils e Juventus si siedano attorno a un tavolo esclusivamente per trattare Mandzukic mentre Pogba potrà davvero andarsene solamente la prossima estate.

Ranieri-Sampdoria sempre più vicini: ma il tecnico spinge per il biennale

Claudio Ranieri è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico della Sampdoria e a prendere il posto di Di Francesco. Nella notte sono proseguiti i contatti fra il tecnico romano e Ferrero, il nodo sembra essere la durata dell’accordo con Ranieri che chiede un biennale mentre Ferrero preferirebbe un accordo fino a giugno.

La nostra opinione : L’ingaggio di Ranieri, “aggiustatore” per antonomasia e tecnico abituato ad allenare nelle condizioni più disparate ottenendo sempre buoni risultati, sarebbe un grandissimo colpo per la Sampdoria che ha una rosa giovane ma di qualità e ha il potenziale per centrare la salvezza. Una scelta più convincente rispetto a quella di Iachini e De Biasi.