Edicola: Rivoluzione Milan, il ritorno di Max Allegri per riaprire un ciclo?

Milan: clamoroso, tanti big in vendita, con il sogno Allegri

La "prima" della Gazzetta dello Sport di oggi lascia tutti a bocca aperta, con dedica al Milan: "Futuro al Max. Idea Allegri alla Ferguson, far cassa coi big, tenere Gigio. Piano per la rinascita". Il piano sarebbe quello di "vendere Piatek, Suso e Calhanoglu e poi dalla prossima stagione affidarsi all'ex tecnico".

La nostra opinione: La provocazione è di quelle forti: Max Allegri di ritorno al Milan per far ripartire un ciclo, alla Alex Ferguson. Secondo la tesi della Rosea, il Diavolo potrebbe nuovamente cambiare rotta, dopo i recenti tentativi di "normalizzare" la squadra affidandola a Pioli. La reazione non c'è stata e allora - si legge - il prossimo tentativo potrebbe essere quello di "rivoluzionare" squadra ma anche guida tecnica, nella speranza che così si possa smuovere qualcosa e tornare a lavorare per un futuro più positivo. Via quindi tanti cosiddetti big (da Piatek a Suso passando per Calhanoglu e Kessie), cercare di trattenere Gigio Donnarumma e poi cercare di convincere Max Allegri con un incarico alla Alex Ferguson. Il "progetto", se di questo si può parlare, sembra ambizioso, e sa tanto di "ultima spiaggia".