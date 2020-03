Edicola: Ronaldo resta in Portogallo, tornerà in Italia quando la situazione migliorerà

Cristiano Ronaldo non si muove dal Portogallo, almeno finchè la situazione in Italia non si sarà tranquillizzata. Questo quanto emerge dai quotidiani in edicola oggi. CR7 è partito per Madeira, dove si trova sua madre reduce da un ictus subito nella scorsa settimana, dopo la gara contro l'Inter, sfruttando il giorno di riposo: da allora la situazione in Italia è però precipitata, quindi il suo periodo di congedo è continuato fino a oggi.

La notizia della positività di Daniele Rugani non può far altro che prolungare il periodo di "auto-quarantena" di Ronaldo, che ora rimane a Madeira "in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso", come fa sapere la Juventus.

"Ronaldo in quarantena"

Preoccupazione sulla sorte di CR7 anche sui quotidiani portoghesi in edicola oggi: "Ronaldo in quarantena" e "Ronaldo a rischio" i titoli che riguardano Cristiano.