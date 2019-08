Edicola, Sanchez-Inter, si fa: la firma può arrivare in 48 ore. Il Napoli dà l'ultimatum a Icardi

Sanchez-Inter si chiude in 48 ore: lo United pagherà metà ingaggio

Ormai non ci sono più dubbi, Alexis Sanchez sarà molto presto un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport già martedì o mercoledì, il cileno sarà a Milano a disposizione di Antonio Conte. A spiegare i contorni dell’affare è la Gazzetta dello Sport che spiega come Sanchez arriverà in prestito oneroso (2-3 milioni) più diritto di riscatto fissato fra i 12-15 milioni di euro. A pagare il pesante ingaggio contribuirà anche lo United che coprirà il 50% delle spese sull’ingaggio. Sanchez non sarà l’unico rinforzo in avanti dell’Inter che secondo Tutto Sport e Corriere dello Sport vuole anche provare a mettere le mani sullo svincolato Llorente.

La nostra opinione : Dopo un inseguimento durato almeno 5-6 anni Antonio Conte esaudirà il proprio desiderio di allenare Alexis Sanchez. A queste cifre e, dato non secondario, a meno di due settimane dallo start del campionato convincere lo United a cedere un attaccante non proprio sulla cresta dell’onda ma dal valore tecnico indiscusso, significa mettere a segno un bel colpo. Sanchez allo United ha trovato poco spazio e ha deluso le attese (5 gol in 45 presenze), schiacciato da un ingaggio a troppi zeri e che ha influito a fargli perdere degli stimoli. Conte però è specializzato a rivitilizzare giocatori che sembrano in difficoltà e Sanchez ha il talento e le qualità per ritagliarsi un ruolo importante sia al fianco di Lukaku che in attacco più leggero con Lautaro Martinez. A queste cifre e con questa formula, l’Inter si prende pochi rischi e cancellerebbe la delusione per non essere riusciti ad arrivare a Dzeko. Se poi dovesse davvero arrivare anche Llorente, il reparto offensivo sarebbe davvero completo e degno di una squadra che punta a vincere lo scudetto e, almeno, a superare il girone di qualificazione di Champions League.

Napoli dà l’ultimatum a Icardi: entro sabato vuole una risposta o mollerà la pista

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli non ha intenzione di aspettare Icardi entro questo fine settimana. Se entro sabato non avrà aperture chiare dall’argentino e dal suo entourage sulla volontà di vestire la maglia del Napoli mollerà la presa e dirotterà le proprie attenzione su un altro attaccante (Llorente?). La Juventus nel frattempo resta in attesa, nella speranza che qualche uscita si realizzi e di poter così avere la chance di fare un’offerta interessante all’Inter forte del gradimento del giocatore. Il problema è che Higuain rifiuta tutte le destinazioni, per Mandzukic non ci sono offerte e Dybala resta sul mercato ma con le sue prestazioni sta convincendo la società a dargli fiducia. Insomma il solito rebus...

La nostra opinione: Più passa il tempo, più l’impressione è che il destino di Icardi possa essere quello di restare da separato in casa all’Inter a guardare gli altri giocare. L’argentino ha da mesi un accordo di massima con la Juventus e non sembra interessato a prendere in considerazione piste alternative. Un atteggiamento francamente masochista soprattutto perché il Napoli rappresenterebbe un contesto forse anche migliore per Icardi, che sarebbe la stella indiscussa e avrebbe una tifoseria che lo adorerebbe e lo accoglierebbe come un re. Icardi però vuole la 9 della Juventus che però appare più che mai invischiata nelle uscite e soprattutto non ha gli argomenti giusti per convincere l’Inter a lasciarle Maurito. E’ vero che ci sono ancora più di 10 giorni e tutto può succedere: ma ormai lo stallo in questa trattativa da dura settimane/mesi e per questo più scorre il tempo più Icardi resta di rimanere col cerino in mano e all’Inter da scontento.

Il Real Madrid pronto all’affondo per Neymar

Secondo Diario AS il Real Madrid questa settimana accelererà per provare a mettere le mani su Neymar, dopo che il Barcellona sembra essere uscito di scena con l’uscita di Coutinho al Bayern Monaco. Secondo il quotidiano madridista i contatti fra i club sono proseguiti per tutto il weekend e Florentino Perez è disposto a mettere nella trattativa Vinicius jr, James Rodriguez e non scarta l’ipotesi di inserire altri asset come Keylor Navas, Isco o, addirittura, Benzema. Basterà per convincere il PSG?

La nostra opinione : Come testimonia l’imprevista sconfitta contro il Rennes, questa incertezza sul caso Neymar sta disturbando e complicando non poco il lavoro di Tuchel e di tutto il PSG. Questo teatrino deve finire al più presto in un senso o in un altro e forse per il bene di tutto è meglio che le strade di Neymar e del club francese si dividano. Il problema è però far quadrare i conti e trovare le pedine giuste per completare questo maxi operazione. Il Real Madrid sembra favorito rispetto al Barcellona perché vanta rapporti migliori con la dirigenza ma deve essere disposto a sacrificare alcune pedine importanti per arrivare a O’Ney. Il PSG ha chiesto Varane che però la dirigenza madridista ritiene incedibile. Difficile che profili come James o Isco possano scaldare il cuore di Leonardo e compagni. Chissà che non siano proprio Benzema, Keylor Navas o il redivivo Bale le pedine giuste per dare il semaforo verde all’operazione più colossale dell’estate.