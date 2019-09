Edicola: Spalletti verso il Monaco e l'Inter risparmia, multa di 300 euro al Barça per Griezmann

Spalletti al Monaco? L'Inter risparmia

Leonardo Jardim è a serio rischio esonero e per uscire da questa situazione ormai insostenibile il club del Principato sta pensando all’ex mister dell’Inter Luciano Spalletti, che comunque è ancora sotto contratto col club nerazzurro. Se l’allenatore toscano fosse ingaggiato dal Monaco, l’Inter potrebbe risparmiare ben 18 milioni lordi, 9 netti, visto che Spalletti ha un contratto fino al 2021 e guadagna 4,5 milioni netti all’anno.

La nostra opinione: il Monaco si trova al penultimo posto in Ligue 1 con zero vittorie e solo 2 punti fatti nelle prime cinque giornate. Una crisi che dura dalla scorsa stagione, dove i monegaschi sfiorarono la retrocessione. Nell’ultimo match, il derby di Costa Azzurra contro il Marsiglia, il Monaco vinceva 2-0 ma si è fatto rimontare, perdendo infine 4-3, coi tifosi che sono andati su tutte le furie. I nerazzurri quindi sperano che il matrimonio fra il Monaco e l’allenatore toscano si concretizzi presto, in modo da poter risparmiare una somma cospicua nei prossimi due anni.

Caso Griezmann: multa ridicola al Barcellona

Aveva fatto scalpore in estate il trasferimento, non senza polemiche, di Antoine Griezmann in direzione Barcellona. Secondo quanto rivelato da El Mundo, che rivela in anteprima la decisione del giudice istruttore nominato dal Comité de Competición per dirimire la questione, a rimanere delusi saranno proprio i Colchoneros: al Barcellona verrebbe, infatti, commissionata una multa da 300 euro, talmente irrisoria che potrebbe essere trasformata in una partita al Camp Nou da giocare a porte chiuse.

La nostra opinione: la querelle legata al passaggio di Griezmann dall'Atletico Madrid ai catalani si sta per risolvere in una bolla di sapone. I Colchoneros avevano richiesto un provvedimento disciplinare nei confronti del Barça, perché a loro giudizio la trattativa con il giocatore francese era iniziata molto prima rispetto alla data del 14 luglio e di conseguenza anziché 120 milioni, la clausola rescissoria sarebbe valsa 200.

De Gea-United, rinnovo record: più di 100 milioni in 4 anni

“È stato un privilegio trascorrere otto anni in questo grande club. L’opportunità di proseguire la mia carriera qui è un vero onore. Ora che il mio futuro è definito, tutto ciò che voglio fare è aiutare questa squadra a raggiungere ciò che possiamo raggiungere e a vincere nuovamente dei trofei, insieme". Con queste parole David De Gea ha annunciato il proprio rinnovo con il Manchester United, come riporta la BBC.

La nostra opinione: il portiere spagnolo, seguito anche dalla Juve, ha prolungato il contratto in scadenza a giugno per i prossimi quattro anni con l’opzione per un ulteriore rinnovo annuale. Le cifre sono top secret anche se, secondo i media britannici, lo spagnolo arriverà a guadagnare 97,5 milioni di sterline, pari a 110 milioni di euro. Un investimento davvero importante, anche se parliamo di un portiere di livello mondiale.