Edicola: Spinazzola-Politano oggi le visite. Milan, Piatek via a 30mln. Cavani subito all’Atletico?

Spinazzola-Politano, oggi le visite con l'Inter che pensa all'estate

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, quello tra Inter e Roma sarebbe un affare da 26-26 milioni di euro con i due azzurri che si accasano nelle rispettive squadre a titolo definitivo. Intanto i nerazzurri pensano già all’estate dato che nella giornata di ieri, secondo quanto riporta la GSD, ci sarebbero stati degli incontri con gli agenti di Kumbulla e Ambrabat. Richieste informazioni anche per il centrocampista classe 1999 Tahith Chong, in scadenza con il Manchester United.

La nostra opinione : quello tra Spinazzola e Politano è uno scambio che rispecchia le necessità delle due formazioni. L’Inter, alla ricerca di un esterno sinistro, considerando le condizioni fisiche di Asamoah nell’ex Atalanta ha trovato un giocatore che combacia con l’identikit di Conte: italiano, già ferrato sul campionato e di grande corsa. La Roma, invece, è corsa ai ripari dopo il ko di Zaniolo e in Politano trova una valida alternativa sulle corsie laterali alle spalle di Dzeko.

Milan, dopo un anno Piatek potrebbe già partiere...in saldo

Contro la SPAL dovrebbe partire titolare ma la Coppa Italia potrebbe essere una vera e propria ‘vetrina’ per il polacco, come sottolinea la Gazzetta. Pagato 35 milioni dal Genoa solo un anno fa, Piatek potrebbe già chiudere qui la sua esperienza in rossonero dopo un girone di andata caratterizzato da sole 4 marcature, 3 su calcio di rigore.

La nostra opinione : con l’arrivo di Ibra era innegabile un cambio di gerarchie all’interno del reparto offensivo del Milan. Il girone d’andata ha messo in risalto limiti non emersi nella folgorante prima stagione in Italia dell’ex Genoa. A 30 milioni – cinque in meno di quelli richiesti da Preziosi dodici mesi fa – potrebbe partire, ma in questo momento sono cifre troppo elevate per il mercato italiano. Occhio, allora, alla Premier.

Atletico, c’è l’intesa per Cavani: a gennaio (per ora) tutto fermo

Miguel Ángel Gil Marín, ad dell’Atletico Madrid, lo scorso martedì a Parigi per un incontro dell’ECA, ha provato a sferrare l’assalto decisivo al Matador, ma il PSG fa muro non vuole ancora liberarsi dell’attaccante prima della fine della stagione, secondo quanto riporta Marca.

La nostra opinione : l’ex Napoli, recuperato a livello fisico da Tuchel, non ha preso parte all’ultimo match dei parigini contro il Monaco. Lui spinge per passare subito a Madrid ma Leonardo non lascia andare la punta, fondamentale per il girone di ritorno e la Champions League dell’Atletico.