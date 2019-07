Edicola: spiraglio Cavani per l'Inter, pressing Napoli per Icardi, Correa-Milan ancora aperta

Lukaku verso la Juve, l'Inter preme per Dzeko e aspetta Cavani

Con Lukaku che pare sfumato, oltre tutto diretto alla Juventus, l'Inter non può più restare a guardare. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri alzeranno l'offerta per Dzeko (ultima di 15 milioni) e vedono apririsi uno spiraglio per Cavani. Resta difficilissimo perchè l'uruguaiano costa tanto e ha un ingaggio molto elevato ma non ha escluso l'idea di trasferirsi a Milano, pressato anche dall'amico Godin.

La nostra opinione: vedere il primo obiettivo per l'attacco, Lukaku, andare alla Juventus, è un boccone amaro da digerire per l'Inter. L'unico modo per superare la cosa è prendere un grande bomber come Cavani: affare difficile e dai costi altissimi, ma i nerazzurri devono fare un regalo importante ad Antonio Conte per permettergli di lavorare con serenità e ambizione. E poi bisogna chiudere per Dzeko, altro innesto indispensabile per un reparto offensivo che al momento non offre alternative a Lautaro Martinez.

Il Napoli in pressing su Icardi: l'argentino verso il sì

Sfumato Pépé e in attesa di capire come si evolve la situazione per James Rodriguez, il Napoli ha un unico grande sogno: Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport il club partenopeo continua a lavorare con calma e senza forzare alcuna mossa, il ds Giuntoli ha già parlato con Wanda Nara, il presidente De Laurentiis si è avvicinato a Marotta, e tutto porta alla buona riuscita della trattativa, anche se i tempi non saranno brevi. E Icardi sarebbe pronto a dire sì.

La nostra opinione: il domino delle punte inizia a delinearsi e quindi appare ormai chiara quale sarà la destinazione per Mauro Icardi. Sognava la Juve e un po' ci spera ancora, ma l'arrivo di Lukaku chiude ogni porta. Il Napoli invece è la situazione ideale, bomber e stella di una squadra che è in cerca di un finalizzatore di razza, quello che manca dai tempi del Pipita Higuain. L'Inter deve scendere dalla valutazione di 80 milioni e De Laurentiis deve allentare i cordoni della borsa per accordarsi con Wanda Nara, ma il matrimonio pare destinato a farsi.

Il Milan non molla Correa: servono però le cessioni di Andrè Silva e Suso

Sono arrivati Leao e Duarte ma il mercato del Milan non è ancora chiuso. Secondo Tuttosport, i rossoneri tengono aperta la pista che porta ad Angel Correa ma saranno indispensabili le cessioni di Andrè Silva e Suso per andare incontro alla richiesta di 45-50 milioni dell'Atletico Madrid. Per il portoghese può riaprirsi l'asse col Monaco, su cifre più basse, mentre per lo spagnolo non ci sono mai state proposte concrete, a parte i sondaggi della Roma.

La nostra opinione: con la cessione di Cutrone e l'arrivo di Leao, il Milan ha rimescolato l'attacco ma serve qualcosa in più, anche perchè Andrè Silva non rientra nei piani del club e deve partire. Non è facile ma alla fine andrà via, anche se potrebbe non bastare per finanziare l'arrivo di Correa, considerato il primo nome per affiancare Piatek. Sul fronte Suso nessuna novità: Giampaolo pare soddisfatto dello spagnolo nel ruolo di trequartista ma col rientro di Paquetà si dovranno fare scelte importanti.