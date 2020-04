Edicola: tra Juve e Real, spunta l'Inter per Pogba; Lautaro, rinnovo o Barça? Lazio su Götze

Inter tra controffensiva per Lautaro Martinez e suggestione Paul Pogba, la Lazio ci rpova per Mario Gotze.

Inter al contrattacco: Lautaro rinnova?

Incredibile a dirsi, ma questa mattina il quotidiano catalano “Sport” riferisce di un contrattacco dell’Inter per difendersi dall’assalto del Barcellona per Lautaro Martinez. Il club nerazzurro vorrebbe affrettare i tempi per il rinnovo di contratto del “Toro”, eliminando la clausola rescissoria e al contempo ritoccando l’ingaggio. Il Barça, nel frattempo, starebbe per sferrare l’attacco finale con maxi proposta.

La nostra opinione: Al netto dell’effettiva permanenza di Lautaro Martinez, la sensazione è nitida: sarà in ogni caso l’Inter a dettare i tempi della trattativa e se davvero Zhang cederà il suo gioiello sarà un’operazione alla Ibrahimovic 2009… Con relativo tesoretto per rifarsi il look, in attacco e non solo.

Pogba all’Inter?

Uno degli innesti per il roster di Conte potrebbe essere Paul Pogba, come riporta una clamorosa indiscrezione di Tuttosport. Quale la chiave per arrivare all’asso del Manchester United? Presto detto, le cessioni: quelle di Icardi e Perisic (a titolo definitivo) ma anche l’eventuale addio di Lautaro Martinez. Conte avrebbe così il “suo” centrocampista box to box. Il nodo è l’ingaggio del Campione del Mondo, evidentemente.

La nostra opinione: Tra la Juventus e il Real Madrid… Spunta dunque l’Inter! Di certo Pogba-Inter è una suggestione, ma qualora i nerazzurri si dovessero privare del fenomeno Lautaro a quel punto tutto sarebbe possibile. Considerando, in aggiunta, il fatto che dopo l’emergenza Covid-19 anche le abnormi pretese del “Polpo” si abbasseranno.

Lazio su Gotze

Secondo la Gazzetta dello Sport la Lazio di Lotito e Tare starebbe imbastendo un colpo “alla Klose”: biancocelesti interessati a Mario Gotze, jolly offensivo 27enne in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Le sue quotazione sono scese – e non di poco – dai tempi in cui decideva una finale mondiale, ma tecnicamente c’è poco da discutere. Anche per l’ex Nazionale tedesco il nodo riguarda l’ingaggio: scendere sotto i 4 milioni di euro è utopia.

La nostra opinione: Ipotesi tanto suggestiva, questa, quanto carica di dubbi. A ingaggio ragionevole potrebbe anche essere un affare: insomma, qualora Tare davvero credesse nella resurrezione dalle ceneri di questo ex campioncino d'oro perché non investirci?

