Edicola: tre partite decisive per Giampaolo al Milan, Mandzukic vuole la Premier

Milan, 3 partite decisive per Giampaolo

A due giorni da Milan-Inter, la questione Giampaolo tiene banco sui principali quotidiani sportivi. Dopo la sconfitta nel derby, il futuro dell'allenatore rossonero è già a un bivio: la società gli ha offerto supporto per uscire da questa fase difficile, ma la delusione rimane e le tre sfide prima della sosta (Torino e Genoa in trasferta, Fiorentina in casa) sono già decisive per disegnare il futuro del Milan.

La nostra opinione - Una sconfitta in un derby ci può stare, ci mancherebbe, ma è la maniera in cui è arrivata a renderla preoccupante. Difficoltà nell'esprimere il proprio gioco e l'utilizzo degli acquisti estivi con il contagocce sono i principali punti della discordia del nuovo Milan di Giampaolo. Vincere e non solo, serve anche convincere da qui alla sosta per le Nazionali per dimostrare la bontà del progetto, magari rischiando qualcosa di più di quanto fatto finora. Per allontanare quelle voci su Spalletti che già si sentono in giro.

Mandzukic vuole la Premier

Secondo Tuttosport, la cessione del croato in Qatar si complica, nonostante l'insistenza dei club degli Emirati. C'è tempo fino a lunedì 30, anche se come dice Paratici la situazione è in fase di stallo.

La nostra opinione - A 33 anni compiuti e con 27 trofei in bacheca, l'ambizione di Mario Mandzukic non pare essersi placata. Lo 0 alla voce minuti giocati in stagione non sembra spaventare il croato, che sembra davvero propenso a restare fermo fino a gennaio per accasarsi in campionati più nobili di quello qatariota. In estate, l'ex Bayern non aveva avuto granchè mercato ma a gennaio le cose potrebbero cambiare. Ecco perchè il campionato inglese rimane l'ipotesi più probabile.

Juve, mercato sempre vivo: occhi su Willian e Tonali

Il mercato in uscita non esclude quello in entrata. I radar bianconeri sono sempre accesi, soprattutto per quanto riguarda altri possibili colpi a parametro zero. Il brasiliano e il giovane azzurro, sotto contratto fino al 2021, sono in cima alla lista in questo momento, per quanto riguarda il centrocampo.

La nostra opinione - Antenne ritte in cerca di occasioni, ma senza pigiare il piede sull'acceleratore. Il brasiliano è già stato sotto la guida di Sarri al Chelsea (8 gol e 14 assist nella passata stagione) e si sposerebbe bene con il gioco del neo tecnico bianconero. Tonali, classe 2000, ha un futuro roseo davanti a sè e ha gli occhi addosso di mezza Italia. Paratici vedrà il giocatore dal vivo, da lì si capirà se Juventus vorrà accelerare nella trattativa.