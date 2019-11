Udinese: Zenga favorito, ma resta in corsa anche Ballardini

Dopo l’allontanamento di Igor Tudor da parte dell'Udinese e la scelta di puntare sul vice Luca Gotti in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni legate al possibile successore a lungo termine del tecnico croato. ll nome più caldo che sta prendendo il largo in queste ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, è quello di Walter Zenga, in pole su Davide Ballardini.

La nostra opinione: l’ex tecnico di Crotone e Venezia è visto come un candidato forte in virtù della conoscenza di elementi cardine della rosa come Rolando Mandragora, valorizzato proprio ai tempi di Crotone nel ruolo di play a differenza di quanto accaduto nella stagione in corso quando è stato impiegato da mezz’ala; oltre che per la conoscenza di ben quattro lingue che ne favorirebbero la comprensione delle idee all’interno del variegato spogliatoio bianconero. La candidatura dell’Uomo Ragno, inoltre, non implicherebbe nessuna rivoluzione all’interno dello staff tecnico dell’Udinese con la contestuale conferma di Gotti nel ruolo di vice allenatore, che rimarrà in ogni caso alla guida della squadra almeno fino a lunedì congelando ogni altra possibilità.

Il Bologna sogna Ibrahimovic

Il Bologna è al lavoro per regalarsi il sogno Zlatan Ibrahimovic. Per i rossoblù lo svedese è un'idea concreta, il presidente Saputo come riportato dal Corriere dello Sport si sta muovendo per mettere a segno il grande affare. L'intenzione sarebbe quella non di un semplice contratto semestrale, ma di acquistarlo fino a giugno 2021.

La nostra opinione: Sabatini è in contatto costante con Raiola già da un paio di settimane, la richiesta dell'agente sarebbe di corrispondere al giocatore per i 18 mesi previsti un totale di otto milioni di euro. Cifra importante ma non impossibile. Il presidente Saputo è in questi giorni a Casteldebole e prepara la strategia con Christoph Winterling, il direttore marketing: gli sponsor potrebbero avere un ruolo chiave. Ibrahimovic ritroverebbe l'amico Mihajlovic, ma il progetto sarà uno stimolo sufficiente?

Marotta allontana Lautaro dal Barcellona

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lionel Messi sarebbe felice di giocare al fianco di Lautaro Martinez dopo averlo già fatto in Nazionale argentina ma Marotta è pronto a blindare il suo gioiello. La trattativa per il rinnovo del contratto procede, il nodo principale resta quello relativo alla clausola da 111 milioni di euro che l'ad nerazzurro sarebbe ben lieto di togliere.

La nostra opinione: Lautaro Martinez è sicuramente uno degli uomini di Antonio Conte più in palla in questo momento. Il numero 10 dell'Inter si sta confermando ad altissimi livelli in questo avvio di stagione al fianco di Lukaku e le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate. Il Toro guadagna 1,5 milioni di euro ed è legato all'Inter fino al 2023, chiede ovviamente un adeguamento importante dopo l'esplosione avuta sin qui. Lavori in corso, la dirigenza nerazzurra è fiduciosa del proprio operato mentre Conte ha preferito rimandare il discorso in conferenza stampa.