Edicola: Vidal ha detto sì all'Inter, il Barcellona fa sul serio per Sensi

Inter, Vidal ha detto sì: per lui pronto un contratto fino al 2022

Arturo Vidal è sempre più vicino all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport il 32enne centrocampista cileno avrebbe detto sì ai nerazzurri e sarebbe pronto a trasferirsi a Milano durante la finestra di mercato di gennaio. Beppe Marotta è pronto a mettere sul tavolo un contratto fino al 2022, ovvero di un anno più lungo rispetto a quello che lega il giocatore al Barcellona e che scade nel 2022: in questo modo l'Inter - come precisa il quotidiano milanese - avrebbe la possibilità di "spalmare su un'annualità in più i circa 13,5 milioni che il cileno attende dai catalani per i prossimi 18 mesi". Per quanto riguarda la formula, si lavora al prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 12 milioni di euro. Intanto il Barça non molla la pista Sensi: il centrocampista ex Sassuolo piace (e non poco) ma le due operazioni sono nettamente distinte e, in ogni caso, se ne riparlerà eventualmente a giugno.

La nostra opinione. Inserire Vidal nell'organico di Antonio Conte ha tutte le carte in regola per essere una mossa azzeccata. Il giocatore gode di stima infinita da parte del tecnico salentino che ha avuto modo di testare le sue qualità tecniche e di temperamento ai tempi della sua prima Juventus. Se oltre a Vidal i nerazzurri dovessero riuscire a piazzare anche il colpo Marcos Alonso, inoltre, ecco che il gap con la Juventus potrebbe assottigliarsi ulteriormente.

Juventus-PSG: si lavora allo scambio Emre Can-Paredes

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe aperto una trattativa con il Paris Saint Germain per lo scambio alla pari (e milionario) Emre Can-Paredes. Il centrocampista bianconero, escluso dalla lista Champions, ha collezionato solo 7 presenze in campionato offrendo un rendimento decisamente insufficiente. Ha trovato più spazio Leandro Paredes, che tuttavia piace moltissimo a Sarri che l'avrebbe voluto già con sé ai tempi del Chelsea. La Juventus valuta Emre Can non meno di 40 milioni di euro, il PSG chiede circa 45 milioni per l'argentino. Ecco quindi che lo scambio sulla carta è fattibile.

La nostra opinione. Utilizzato col contagocce da Sarri e indispettito (eufemismo) per non essere stato inserito nella lista Champions, Emre Can ha di fatto vissuto questa prima parte di stagione da separato in casa. E i risultati si sono visti. Dal canto suo, il PSG non considera incedibile Paredes: l'argentino farebbe molto comodo a Sarri sia nel ruolo di vice Pjanic che in quello di mezzala.

Torino-Fiorentina, che sfida per Cutrone!

Si chiama Patrick Cutrone l'oggetto del desiderio di Torino e Fiorentina per il mercato di gennaio. L'ex attaccante del Milan, che il 3 gennaio compirà 22 anni, non sta trovando molto spazio al Wolverhampton e gradirebbe il ritorno in Italia. I viola sembrano in vantaggio rispetto ai granata: il club di Rocco Commisso, secondo Tuttosport, avrebbe infatti già ottenuto il sì del giocatore.

La nostra opinione. Dopo l'improvviso e mal digerito addio al Milan della scorsa estate, Cutrone tornerebbe in Italia con motivazioni altissime e - soprattutto - con la prospettiva di giocare molto di più. Un centravanti di prospettiva come lui farebbe senza dubbio comodo sia ai granata di Mazzarri, che individuerebbero un vice Belotti e potrebbero liberare Zaza, sia ai viola che hanno bisogno come il pane di un bomber in grado di attaccare la profondità.