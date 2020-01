Edicola: Vidal, il Barcellona fa muro ma l'Inter tenta l'ultimo affondo

Vidal, il Barcellona fa muro: ecco il piano dell'Inter

Nelle ultime ore, riporta Sport, il Barcellona avrebbe comunicato a Vidal l'intenzione di non venderlo data la sua importanza nella squadra, confermata anche dalla gara di due giorni fa pareggiata contro l'Espanyol, nella quale il cileno è andato in rete a metà secondo tempo. Il club catalano sembra convinto che il giocatore non forzerà la sua cessione a gennaio, nonostante i recenti malumori e le continue indiscrezioni che lo vogliono presto all'Inter.

La nostra opinione: oggi in Italia è atteso Fernando Felicevich, procuratore del cileno che, riporta Tuttosport, archiviata la trasferta di Napoli, studierà con l’Inter il piano per far capitolare il Barcellona. L'offerta nerazzurra sarà incentivata dalla cessione di Gabigol e dovrebbe basarsi su un prestito molto oneroso con diritto di riscatto per arrivare ai 20 milioni chiesti dai catalani. Per convincere il giocatore, del resto, i milanesi possono contare su un contratto valido fino al 2022. Novità decisive sono quindi in arrivo.

Milan: scambio di prestiti Caldara-Kjaer?

Come riporta Tuttosport, Boban, Maldini e Massara starebbero cercando di convincere l’Atalanta a cedere Simon Kjaer, trentenne centrale rientrato in Italia l’estate scorsa. Così, considerata la volontà dei nerazzurri di riabbracciare Caldara, la formula perfetta potrebbe essere uno scambio di prestiti, ma bisogna capire cosa ne pensa anche il Siviglia, che resta proprietario del cartellino del danese.

La nostra opinione: non solo Todibo. Alla ricerca di rinforzi difensivi dopo l'arrivo di Ibrahimovic in attacco, il Milan vaglia anche altri nomi dalla Serie A. Considerate difficili le piste per arrivare a Rugani o Demiral, la dirigenza avrebbe deciso di cambiare decisamente obiettivo. Il danese non è mai riuscito a entrare negli schemi di Gasperini e ormai da tempo ha aperto alla cessione.

Napoli, Lobotka è sempre più vicino

Dalla Spagna, è arrivata la notizia che il Napoli aspettava: Stanislav Lobotka è stato escluso dalla formazione del Celta Vigo contro l'Osasuna. Quello che aveva anticipato alla vigilia l'allenatore galiziano, Oscar Garcia Junyent, è stato confermato dalla sua decisione di tenere fuori il giocatore se non l'avesse visto concentrato abbastanza. Con il mercato che impazza e con le continue indiscrezioni sulla trattativa col Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport difficilmente Lobotka avrebbe potuto avere le motivazioni necessarie per affrontare la gara di campionato.

La nostra opinione: a questo punto, difficilmente il giocatore potrà continuare la sua esperienza al Celta Vigo. Dopo quanto accaduto, è improbabile che il ragazzo possa sentirsi ancora funzionale al progetto del club. E allora Giuntoli proverà a chiudere l'operazione al massimo nei prossimi 2-3 giorni. Il ds, in ritiro con la squadra in vista del posticipo contro l'Inter, sentirà i suoi emissari per dare ulteriori indicazioni su come portare avanti la trattativa. Lobotka è sempre più vicino al Napoli.