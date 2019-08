Edicola: Emre Can-Rakitic, Juve e Barcellona ci pensano. Neymar, il PSG dice no al prestito

Emre Can-Rakitic, asse col Barcellona per lo scambio

La notizia è parte della prima pagina di Tuttosport e poi articolo principale a pagina 2. Nel summit tra Juventus e Barcellona si è parlato della possibilità di questo tipo di scambio. Il centrocampista bianconero ha mandato qualche segnale di scontentezza per le gerarchie della nuova Juventus di Sarri e rischia di finire addirittura fuori dalla lista Champions. Rakitic, al tempo stesso, non scarta l’idea di rimettersi in gioco in una nuova piazza dopo aver vinto tutto in Catalogna. Nei prossimi giorni nuovi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, anche se da entrambe le parti pare esserci la volontà di volerci provare.

La nostra opinione. Dal punto di vista dell’investimento, la Juventus ci perde. Rakitic, 31 anni, è avviato verso il finale di carriera mentre Can, 25 anni, la carriera ce l’ha tutta davanti. Il tedesco tra l’altro è stato uno dei migliori del finale della scorsa stagione, ma effettivamente le cose ora paiono essere cambiate. E’ forse il giocatore che per ora si è integrato peggio nella mediana e nel calcio di Sarri. Di contro le qualità di palleggio, di tocco e di visione di Rakitic potrebbero sposarsi molto di più nella filosofia di Sarri. Resta anche il nodo dell’ingaggio: la Juventus da questo punto di vista è già parecchio oltre la soglia di sostenibilità e Rakitic guadagna più di Can. Tradotto in soldoni? Alla fine, per noi, questo affare non si farà.

Per Dybala c’è soltanto la Juventus

Dopo giorni, settimane, mesi di voci di mercato, il Corriere dello Sport è il primo quotidiano che ritiene chiusa la pista Dybala. Con un occhiello in prima e poi a pagina 10, i colleghi del Corsport scrivono che Dybala resterà alla Juventus. L’esperimento dell’argentino prima punta è riuscito e al Tardini, nella prima col Parma, partirà titolare proprio in quel ruolo. Voci da Parigi continuano a rimbalzare ma la Joya pensa soltanto alla Juventus.

La nostra opinione. Se alla fine resterà in bianconero per la Juve potrebbe rivelarsi il miglior affare. Nessuno ha ancora visto tutte le potenzialità di Dybala vicino alla porta e il gioco di Sarri può davvero esaltarne le qualità da brevilineo: dribbling secco e tiro. Interessante la voglia di farne il ‘9’ della Juventus, un po’ come Sarri fece con Mertens a Napoli. Forse una delle novità più stuzzicanti del nuovo campionato.

Neymar, il PSG rifiuta l’offerta del Barca e la palla passa al Real

Resta attiva la trattativa per Neymar, con il derby Barcellona-Real Madrid che si prende tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli. Questa mattina è Marca a fare il punto: il PSG ha rifiutato l’offerta di prestito che ha inoltrato il Barcellona e ora la palla passa al Madrid con Florentino Perez impegnato in prima persona per provare a tentare i parigini.

La nostra opinione. Il tempo scorre e la verità è piuttosto semplice: né il Barcellona né il Real Madrid hanno soldi per fare questo tipo di operazione in questa sessione di mercato. O il PSG insomma accetta qualche tipo di formula che permetta a una delle due di pagare Neymar nei prossimi anni, o con 300 milioni (Real Madrid) e 255 milioni (Barcellona) già spesi in questa sessione, nessuna delle due big mondiali può comunque permettersi di mettere immediatamente a bilancio Neymar che quindi resterebbe comunque a Parigi.