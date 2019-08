Da promesso sposo dell’Inter di Antonio Conte a pilastro della Roma di Paulo Fonseca. In un convulso venerdì 16 agosto Edin Dzeko e la Roma spiazzano tutti e mettono fine a una ridda di rumors ed indiscrezioni rinnovando il sodalizio per altri tre anni.

Il bosniaco, che è approdato a Roma nell'estate del 2015, dunque continuerà ad essere il numero 9 della formazione giallorossa anche nella prossima stagione, una mossa che è destinata a cambiare notevolmente gli scenari del mercato e spiazza sia l’Inter (che contava di regalare Dzeko a Conte e negli ultimi giorni era anche entrato nell’ordine delle idee di poter arrivare all’ariete bosniaco in uno scambio con Mauro Icardi) sia la Juventus (che sperava di fare cassa e liberarsi di Higuain cedendolo proprio ai capitolini).

Le cifre

Stando a quanto trapela da fonti vicine alla società, Dzeko guadagnerà 3 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2022 e continuerà a vivere e giocare nella città eterna che tanto piace alla moglie Amra, che dopo il no due anni fa al Chelsea anche questa volta ha convinto Edin a rimanere a Roma, casa sua come ha ammesso lo stesso Edin nel comunicato della società. Può sorridere anche Paulo Fonseca che in poche settimane fa aveva capito le potenzialità del centravanti ex Wolfsburg e City e ne aveva apprezzato la professionalità, il carisma e la capacità di mettersi a disposizione dei compagni. Insomma tutto e bene quel che finisce bene. Anche se ora si attendono le contromosse di Inter e Juventus, che ora non potranno più guardare alla Roma come a una squadra con cui fare troppi affari.

La soddisfazione di Dzeko: "Il club ha voluto fortemente che restassi"

Nel comunicato con cui la società giallorossa ha ufficializzato il prolungamento del contratto, Dzeko ha spiegato cosa lo ha spinto a rompere gli indugi e dire sì alla Roma.

" In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderasse che io restassi. Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l’allenatore, l’affetto dei compagni e l’amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi quattro anni: la Roma è casa mia. Qui c’è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo "

L’ad Fienga: "Abbiamo sempre pensato a Dzeko come a un nostro pilastro"

Molto contento anche il CEO Guido Fienga che ha svelato come - al netto delle indiscrezioni che volevano la società interessata a rimpiazzare Dzeko con un altro centravanti - la Roma abbia sempre pensato di ripartire da Dzeko.

" Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra. In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla Roma "