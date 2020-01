Una partita e una data segnano lo spartiacque della stagione del Milan: 6 gennaio 2020, Milan-Sampdoria 0-0. È il giorno della prima presenza (da subentrato) di Zlatan Ibrahimovic, dell'ultima gara da titolare di Suso e del canto del cigno del 4-3-3. La partita contro i blucerchiati finisce con un deludente 0-0, il Milan esce tra i fischi di San Siro dando la sensazione di essere una squadra timida e senza personalità. Dopo quella partita, che a sua volta fa seguito all'incredibile 0-5 contro l'Atalanta rimediato prima della sosta natalizia, Pioli decide di cambiare tutto: schemi e uomini. Suso esce di squadra e il Milan vira sul 4-4-2.

I risultati del Milan di Ibra

Risultati alla mano, la rivoluzione dà gli effetti sperati. Arrivano 5 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia (un unicum in una stagione per metà disastrosa), la squadra inizia a segnare con regolarità migliorando sensibilmente la sua media gol a partita. È Zlatan Ibrahimovic l'epicentro di questa rivoluzione: la sua sola presenza a Milanello, in campo e nello spogliatoio, dà la scossa a una squadra che sembrava destinata a una stagione grigia e senza squilli. Con lui in campo la manovra offensiva del Milan è più efficace, più viva, più imprevedibile.

Competizione Partita Risultato Serie A Milan-Sampdoria 0-0 Serie A Cagliari-Milan 0-2 Coppa Italia - Ottavi di finale Milan-SPAL 3-0 Serie A Milan-Udinese 3-2 Serie A Brescia-Milan 0-1 Coppa Italia - Quarti di finale Milan-Torino 4-2 dts

Gli ultimi minuti: da incubo a opportunità

Un altro dato dà la misura di come il Milan abbia cambiato volto. Nella prima parte della stagione i blackout nel finale non si contavano: la sofferenza inaudita contro il Genoa con il rigore parato da Reina a Schone nel recupero, il gol di Calderoni in Milan-Lecce 2-2 e la sconfitta con la Lazio maturata all'83' per un gol di Correa preso in contropiede. Una squadra che aveva il braccino, che visibilmente andava in confusione nelle fasi calde delle partite a prescindere dal valore dell'avversario. Uno scenario che improvvisamente sembra essersi ribaltato, perché ora il Milan sfrutta a proprio vantaggio la zona Cesarini: è successo nel 3-2 contro l'Udinese con il gol decisivo di Rebic al 93', è successo in Coppa Italia contro il Torino con il 2-2 acciuffato in extremis da Calhanoglu al 91'.

Hakan CalhanogluGetty Images

I marcatori stagionali del Milan

Giocatore Gol complessivi Gol su azione Theo Hernandez 6 6 Krzysztof Piatek 5 2 Hakan Calhanoglu 4 4 Giacomo Bonaventura 3 3 Ante Rebic 3 3 Zlatan Ibrahimovic 2 2 Rafael Leao 2 2 Franck Kessie 1 0 Suso 1 0 Samu Castillejo 1 1

* nel conto va aggiunta anche un'autorete (Bastos in Milan-Lazio 1-2, 11a giornata di Serie A)

Da Rebic a Castillejo: riserve a chi?

Tre nomi in ordine sparso: Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Tre giocatori con un percorso e una storia diversi. Tre giocatori che sembrano rinati. Partiamo da Castillejo. Utilizzato con il contagocce nella prima parte di stagione, lo spagnolo ha vissuto un inizio 2020 da protagonista: da Cagliari-Milan in poi è sempre stato titolare offrendo un rendimento costante e per certi versi sorprendente. Addirittura clamorosa la metamorfosi di Rebic: il croato, ultimo nelle gerarchie degli attaccanti rossoneri e considerato un oggetto misterioso fino a poche settimane fa, ha sfruttato nel migliore dei modi le sue chance segnando 3 gol decisivi in pochi giorni contro Udinese e Brescia. E infine c'è Calhanoglu. Il turco ha accettato senza polemiche qualche panchina e, nel momento del bisogno, ha vestito i panni (per lui inediti finora) di trascinatore: la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia porta sostanzialmente la sua firma.

Ante RebicGetty Images