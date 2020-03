Emergenza Coronavirus: il Napoli invita la città a cantare "Un giorno all'improvviso..."

In piena emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus, il Napoli lancia una singolare iniziativa dedicata alla città di Napoli. Il club partenopeo, infatti, attraverso un post su Twitter, ha invitato i napoletani ad affacciarsi ai balconi o alle finestre delle proprie abitazioni per cantare tutti insieme a squarciagola "Un giorno all'improvviso...", l'amatissimo coro che i tifosi intonano regolarmente allo stadio, sia al San Paolo che in trasferta. L'appuntamento è fissato per oggi, sabato 14 marzo, alle 19.45. Emblematico l'hashtag scelto per promuovere l'iniziativa: #HaDaPassaANuttata.

