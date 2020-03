Emergenza Coronavirus: il Sassuolo dona 100mila euro a favore dell'ospedale cittadino

"L'U.S. Sassuolo Calcio e la famiglia Squinzi scendono in campo per dare il proprio contributo alle strutture operative sul territorio in questa fase di grave emergenza sanitaria legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 in Italia. Il club neroverde si è attivato con una donazione di 100mila euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, impegnato in prima linea con il proprio personale medico e sanitario per garantire la salute di tutta la comunità sassolese e non solo". Recita così il comunicato ufficiale attraverso il quale il club emiliano rende pubblica la sua splendida iniziativa di solidarietà sul fronte dell'emergenza Coronavirus. Un'iniziativa finalizzata a centrare un obiettivo preciso: la somma devoluta sarà infatti utilizzata per acquistare dispositivi di protezione personale e attrezzature per la terapia intensiva.

Come contribuire

L'iniziativa del Sassuolo è estesa a tutti coloro che intendano offrire il proprio contributo: donando denaro o devolvendo direttamente all'ospedale di Sassuolo dispositivi di protezione personale, cibo o beni di conforto. Di seguito tutte le specigiche e gli estremi per contribuire.

DONAZIONI IN DENARO

all'Ospedale di Sassuolo S.p.a. con bonifico bancario all'IBAN IT 42 M 03069 67017 100000002263 indicando nella causale "emergenza Covid". Sarà rilasciata un'attestazione di erogazione liberale (non detraibile fiscalmente)

alla Fondazione Ospedale di Sassuolo O.n.l.u.s. con bonifico bancario all'IBAN IT 74 S 02008 67016 000102982966 indicando nella causale "emergenza Covid". Sarà rilasciata una ricevuta detraibile fiscalmente.

DONAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE / CIBO e BENI di CONFORTO / OFFRIRE PRESTAZIONI o COLLABORAZIONI

occorre prendere contatti diretti con l'Ospedale di Sassuolo telefonando allo 0536 846294