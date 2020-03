Anche Mino Raiola scende in campo in prima persona per dare il suo contributo sul fronte dell'emergenza Coronavirus. Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, dal titolo "We are one against Covid-19", il procuratore ha annunciato di avere donato respiratori e mascherina ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dalla pandemia. A fare da testimonial all'iniziativa sono stati alcuni dei più importanti e celebri giocatori rappresentati da Raiola come Gianluigi Donnarumma, Stefan De Vrij, Giacomo Bonaventura, Matthijs De Ligt, Justin Kluivert e Mario Balotelli. "Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l'Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! Per partecipare donations@one.mc", il post su Instagram a corredo dell'iniziativa.

