Emergenza Coronavirus, l'Udinese porta la spesa a casa agli abbonati over 65

Anche l'Udinese si schiera in prima persona per fare fronte all'emergenza Coronavirus: il club friulano ha deciso di promuovere un'iniziativa di solidarietà, in collaborazione con Despar, a favore di abbonate e abbonati over 65 che riceveranno la spesa a domicilio. In questo modo le fasce d'età maggiormante a rischio potranno avere a disposizione generi alimentari e di prima necessità senza uscire dalle loro abitazioni.

Il dg Collavino: "Abbiamo voluto fare la nostra parte"

" In questo momento di difficoltà senza precedenti abbiamo voluto fare la nostra parte in maniera trasversale, mettendo in campo una serie di iniziative rivolte ai nostri partner e abbonati, partendo dai bambini coinvolti in Udinese Junior Club e arrivando, adesso, ad abbonate e abbonati bianconeri Over 65. Sappiamo che dobbiamo, ora più che mai, fare squadra e ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti "