Emergenza Coronavirus: la Roma regala pacchi di prima necessità agli abbonati over 75

Tra le numerose iniziative di solidarietà promosse dalle società di Serie A a seguito dell'emergenza sanitaria scoppiata a seguito della diffusione dei contagi da Covid-19, quella della Roma spicca per originalità. Il club giallorosso ha infatti organizzato la distribuzione di pacchi di prima necessità (contenenti pasta, biscotti e presidi sanitari) riservati agli abbonati over 75. La consegna è iniziata nella giornata di venerdì. Tra i romanisti beneficiari c'è stato anche Eliseo Lorenzetti, classe 1923, il tesserato più anziano: per lui anche una graditissima sorpresa, ovvero la maglia della Roma autografata da Edin Dzeko. In questo modo la Roma vuole stare vicino in modo concreto alle persone più vulnerabili in questo momento di grave crisi.

Prosegue la raccolta fondi

Prosegue intanto parallelamente la raccolta fondi della società capitolina. I ricavi hanno già superato quota 500mila euro grazie ai quali sono stati ordinati 8 ventilatori polmonari (3 per la terapia intensiva, 5 per la terapia sub intensiva) e 8 letti per la terapia intensiva per l'ospedale Spallanzani. "Roma Cares - si legge in una nota ufficiale - ha anche ha consegnato 13mila maschere FFP2 agli ospedali romani, oltre a 120 bottiglie da 500 ml di disinfettante per le mani. Nelle periferie della Capitale, invece, il Club ha distribuito un totale di 8mila paia di guanti protettivi e 2mila flaconi di gel disinfettante".