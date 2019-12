Emre Can ferisce tifosa nel riscaldamento, su Twitter le scuse: "Ti mando la mia maglia autografata"

Un pareggio che ha favorito il sorpasso dell’Inter e una pallonata sullo zigomo ad una tifosa nel riscaldamento: non è stata un granché la seconda presenza da titolare di Emre Can in campionato. Il modo di “riparare” – almeno in parte – a quel pomeriggio storto contro il Sassuolo l’ex Liverpool l’ha trovato. Rossella, la supporter bianconera bersaglio involontario nel riscaldamento del tedesco, ha raccontato l’accaduto su Twitter, postando tanto di referto medico e selfie col nastro adesivo sugli occhiali.

Emre Can ha colto l’occasione per scusarsi e sdebitarsi, rispondendo al tweet e offrendo in dono la sua maglia autografata:

" Ciao @RossB92! Mi dispiace per la pallonata di domenica, giuro che non l’ho fatto apposta…riesco a farmi perdonare inviandoti una maglietta firmata della Juve? Mandami un messaggio in privato e ci mettiamo d’accordo "