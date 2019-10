Emre Can si sfoga: "Non sono felice alla Juventus in questo momento"

Subentrando al posto di Paulo Dybala al 71’ è stato uno dei protagonisti della vittoria di Inter-Juventus che ha regalato ai bianconeri il primo posto in classifica e il sorpasso sull’Inter, ma Emre Can non è comunque contento del suo avvio di stagione con la Juventus. Escluso dalla lista Champions League insieme a Mario Mandzukic, mai partito titolare in queste prime sette giornate di campionato (in cui ha racimolato 78’ in 3 presenze) Emre Can ai cronisti tedeschi dopo l’amichevole della Mannschaft contro l’Argentina, non ha nascosto il proprio malumore per questi primi mesi in cui è stato utilizzato da Sarri col contagocce.

" Non sono felice alla Juventus in questo momento. Finora non ho giocato molto. La scorsa stagione ho giocato tanto. Soprattutto in partite importanti per la Juventus e ho anche giocato bene. In questa stagione invece non ho avuto una occasione. Ma penso che quando tornerò al club, avrò di nuovo delle possibilità di giocare. Sono decisamente grato a Joachim Low. Perché non ho giocato molto nel club e mi ha chiamato comunque. Mi ha dato una possibilità, nonostante tutto. Ecco perché sono stato felice di aver giocato di nuovo. "