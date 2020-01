Eriksen all'Inter, il danese lunedì a Milano: visite mediche e firma con i nerazzurri

Manca poco per assistere all’inizio di quello che verrà ricordato come il colpo di mercato di gennaio 2020: l’Inter è pronta ad accogliere Christian Eriksen, atteso lunedì a Milano, dopo aver limato tutti i dettagli con il Tottenham. Agli Spurs andranno, come da richiesta iniziale, 20 milioni. Il danese arriverà in Italia nelle prossime ore per effettuare le visite mediche di rito e mettere la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024.

Il Flamengo offre 18 milioni per Gabigol

E sempre sul fronte mercato sono ore frenetiche in casa Inter anche per quanto riguarda le uscite. Secondo Sky Sport, infatti, entro martedì potrebbe definirsi la cessione a titolo definitivo di Gabigol al Flamengo. Il vicepresidente del club brasiliano, si trova in Italia con l'intenzione di chiudere la trattativa in tempi brevi: per l'Inter è pronta un'offerta di 18 milioni di euro più il 20% del ricavo da un'eventuale futura rivendita del giocatore.