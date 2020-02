Eriksen, che punizione: "Mi ha detto Brozovic di calciare. In Premier League non c'è questo tifo"

Una punizione che rischiava di entrare nella storia, al primo derby disputato: non è stato così solo per questione di centimetri, ma Christian Eriksen ci ha messo poco per far strabuzzare gli occhi dei tifosi dell'Inter presenti al Meazza. Una traversa colpita da circa quaranta metri, con un calcio piazzato (quasi) perfetto, commentato così ai microfoni dei danesi di TV2.

" Avrò a lungo gli incubi, stavo già sognando di segnare. Ho visto il Milan così indietro e ho pensato di cogliere l'occasione. Ho guardato Brozovic, mi ha detto di calciare e io ho calciato. Sarebbe stata l'estasi nell'estasi, la ciliegina sulla torta. Vincere il derby col Milan è stata un'esperienza fantastica, dopo un brutto primo tempo da parte nostra "

Eriksen non è partito titolare, ma il suo ingresso al minuto 72 al posto di Sanchez si è sentito eccome.

"Il tifo qui è dappertutto"

" Hanno preparato tutto per spingere come un ciclone prima della partita. Queste cose in Premier League non le vedi, perché non sono permesse. Qui lo senti anche quando sei sull'autobus e ti dirigi verso lo stadio, perché i tifosi bussano sulle fiancate; da lì capisci quanto siano caldi e quanto importante sia la sfida. Lo Scudetto? Bello avere gli stessi punti della Juve, però mancano ancora troppe partite prima di chiudere il discorso "