Eriksen, ci siamo! Si attende solo la firma: in campo già per Udinese-Inter?

La prima giornata nerazzurra di Christian Eriksen sta per concludersi, con la firma del contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024. L’ormai ex giocatore del Tottenham Hotspur era arrivato a Linate alle 10.15, insieme alla compagna Sabrina Kvist, prima delle visite mediche di rito presso la clinica Humanitas di Milano.

In seguito il passaggio alla clinica del CONI per l’idoneità sportiva, dove attenderlo c’erano circa 100 tifosi nerazzurri entusiasti per l’arrivo del centrocampista danese.

Video - Christian Eriksen a Milano per le visite si scatta un selfie coi tifosi 01:09

Infine, l’arrivo in albergo per il pranzo con il proprio agente e i dirigenti dell’Inter. In serata invece ci sarà il passaggio presso la sede dell’Inter per la firma del contratto, con i nerazzurri che spenderanno i 20 milioni richiesti dal Tottenham per liberare immediatamente il classe ’92 (a giugno sarebbe stato libero dopo non aver rinnovato con gli Spurs).

Eriksen disponibile contro l’Udinese?

La domanda, quindi, è capire se Eriksen sarà già disponibile per la trasferta di Udine. Una trasferta insidiosa, considerando che l’Inter arriva da un tour di force di molte partite in pochi giorni e che avrà ancora indisponibile Brozovic e Gagliardini a centrocampo, con Vecino sempre più fuori dal progetto tecnico. Giocare con l'Udinese, inoltre, sarebbe una prova generale in vista del derby in programma domenica 9 febbraio.