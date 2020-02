Eriksen con le idee chiare: "Inter, sono qui per lo scudetto. Voglio fare la differenza"

" Sono venuto all'Inter per fare la differenza. [Christian Eriksen alla Gazzetta dello Sport] "

A qualche giorno dal derby, ha parlato Christian Eriksen. Il suo non potrà essere un debutto stile Sneijder nel 2009 (l’olandese giocò la sua prima partita in nerazzurro proprio nel 4-0 al Milan), avendo già giocato due gare con l’Inter, ma l’ex Tottenham ha spiegato di aver scelto l'Italia per fare la differenza nel nostro campionato.

" Derby? In passato ho visto qualcosa in tv, ma ora lo giocherò e sarà molto diverso. Rispetto a Londra mi aspetto un’atmosfera diversa: qui c’è tutto lo stadio che canta, ci sarà tanto rumore, sarà bellissimo. Esordio alla Sneijder? Veniamo tutti e due dall’Ajax, se vinco anch’io il Triplete magari sì… Sneijder ha fatto cose enormi, è un grande giocatore. Ma io sono Eriksen. "

Ad un’intervista della Gazzetta dello Sport, Eriksen ha parlato a 360° gradi della sua nuova avventura in nerazzurro. Dal derby imminente, alla voglia di Scudetto. Dalla passione per Totti al piacere di lavorare con Conte.

" Nella vita prima o poi devi prendere una decisione, ragionando sulle diverse opzioni. Il Real Madrid alla fine non era niente di concreto. L’Inter, invece, si è mossa in maniera molto seria fin da subito. E a quel punto mi sono immaginato di giocare qui: sono venuti da me, la decisione è stata quasi naturale. Da fuori l’Inter viene percepito come un grande club. Quello che sto vivendo in questi giorni me lo conferma: c’è un gruppo di ottimi giocatori, stiamo lottando con la Juventus per vincere lo scudetto, io sono contento di farne parte. "

Inevitabile un accenno a Conte.

" Racconto una cosa: negli ultimi mesi al Tottenham mi dicevano "vai in campo e prova a fare qualcosa". Qui non è così. Conte è stato subito molto diretto con me, mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo, con il pallone e senza. È tutto molto più organizzato. E sì, i suoi allenamenti sono duri, ma sono pronto. Nel centrocampo di Conte si gioca a tre in mezzo ed è un po’ diverso, ma l’importante è avere la possibilità di inventare. "

Il centrocampista 27enne parla anche dei suoi ultimi mesi al Tottenham e del suo rapporto con lo Special One.

" La scorsa estate feci un’intervista a un giornale danese dicendo che avrei voluto provare qualcosa di nuovo. Pensavo di partire subito, poi sono rimasto. Ma negli ultimi 6 mesi agli Spurs mi sono dovuto abituare a situazioni diverse, in Inghilterra se non firmi un nuovo contratto sei già fuori. La gente sa che vuoi andare via, ti dicono non fare questo, non fare quello. E poi arriva il momento di partire: è business. Eccomi qua, per una nuova sfida. Mourinho? Mi ha augurato il meglio. Conosceva i miei desideri, per questo ha costruito la squadra senza di me. Giusto così, io ero stato chiaro da subito. "

Poi un aneddoto. A Football manager sceglieva sempre la Roma, proprio per la simpatia per Francesco Totti, uno dei suoi giocatori preferiti.

" Mi piaceva Totti, quindi prendevo la Roma. Poi sono diventato grande e mi sono concentrato su me stesso "