Eriksen con le idee chiare: "Sono venuto all'Inter per fare la differenza"

" Sono venuto all'Inter per fare la differenza. [Christian Eriksen alla Gazzetta dello Sport] "

A qualche giorno dal derby, ha parlato Christian Eriksen. Il suo non potrà essere un debutto stile Sneijder nel 2009 (l’olandese giocò la sua prima partita in nerazzurro proprio nel 4-0 al Milan), avendo già giocato due gare con l’Inter, ma il danese spera di poter fare comunque la differenza. Anzi, l’ex Tottenham ha spiegato di essere venuto in Italia proprio per fare la differenza nel nostro campionato.

Ad un’intervista della Gazzetta dello Sport, Eriksen ha parlato a 360° gradi della sua nuova avventura in nerazzurro. Dal derby imminente, alla voglia di Scudetto. Dalla passione per Totti al piacere di lavorare con Conte.

Video - Christian Eriksen all'Inter: fantasia e creatività per il 3-5-2 di Conte 03:08

Poi un aneddoto. A Football manager prendeva sempre la Roma, proprio per la simpatia per Francesco Totti, uno dei suoi giocatori preferiti.

" Mi piaceva Totti, quindi prendevo la Roma. Poi sono diventato grande e mi sono concentrato su me stesso "