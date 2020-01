"Eriksen intrigante nel 3-5-2 dell'Inter di Conte, ma...". I dubbi di Eurosport Inghilterra

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter. L'acquisto del 27enne centrocampista danese, uno dei colpi di mercato più importanti degli ultimi anni in Serie A, sta scatenando un grande entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. Per avere un quadro più preciso delle caratteristiche tecniche del giocatore abbiamo chiesto un parere ai nostri colleghi di Eurosport UK che da 7 anni lo vedono giocare tutte le settimane in Premier League. Un po' a sorpresa, ne è uscito un ritratto non propriamente esaltante del giocatore. Talentuoso sì, ma con evidenti limiti di natura soprattutto caratteriale. Di seguito il parere di Ben Snowball (Eurosport UK) su Christian Eriksen.

" È complicato prevedere se Christian Eriksen farà bene all'Inter. "

" Da una parte stiamo parlando di un playmaker inconsistente che spesso sparisce nelle partite che contano. Nella cavalcata del Tottenham verso la finale di Champions della scorsa stagione, sono stati Son e Lucas Moura a fare la differenza in attacco, non Eriksen. Non gioca bene da oltre 6 mesi ed è difficile che abbia un impatto immediato in Serie A "

Eriksen adatto al 3-5-2 di Conte

" Da un altro punto di vista, Eriksen ha raramente giocato nel 3-5-2 (o nel 3-4-1-2) al Tottenham e l'Inter è una squadra che sembrerebbe adatta a lui. Agli Spurs è sempre stato abituato ad avere il solo Kane come punto di riferimento in area di rigore, e la prospettiva di giocare con due attaccanti come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe essere interessante. A parte questa stagione, Eriksen ha sempre fatto la differenza contro le piccole sbloccando diverse partite bloccate. E sono queste partite, quando si lotta per il titolo, ad avere un'importanza cruciale "

I dubbi del Real Madrid

" E infine arriviamo alla domanda più importante. Eriksen può aiutare l'Inter a ridurre il gap dalla Juventus? Dopo quanto si è detto sopra verrebbe da dire no. Ha certamente migliorato il livello del Tottenham, ma non al punto da consentire agli Spurs di lottare seriamente per i primi posti in Premier: anzi, la squadra spesso si è sciolta in primavera. Probabilmente questo è uno dei motivi per cui il Real Madrid non è stato disposto a versare 100 milioni di sterline per acquistarlo. A questo prezzo ti aspetti di avere a che fare con un giocatore in grado di determinare ogni partita, ma Eriksen deve ancora dimostrare di poterlo fare "