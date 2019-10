Esposito bloccato dall'Inter: una scelta logica che non va strumentalizzata

Sebastiano Esposito non parteciperà al Mondiale Under 17, ma resterà a disposizione di Antonio Conte. L’Inter, in una fase della stagione in cui il mercato è chiuso, è stata costretta a correre ai ripari dopo l’infortunio di Alexis Sanchez, avvenuto in nazionale. Il cileno tornerà a gennaio e in un reparto che può contare solo su Lukaku, Lautaro Martinez e Politano, il classe 2002 diventa una risorsa importante.

Parliamo di un giocatore che la Roma ha provato a inserire nella trattativa con Dzeko vedendosi sempre rispondere "no" dall’Inter che ha rifiutato anche altre offerte provenienti dalle big estere. Impiegato in tutti i match di preparazione estivi dal tecnico pugliese, Esposito è una scelta logica. L’Inter non avrebbe voluto trovarsi in questa situazione, ma l’infortunio di Sanchez ha semplicemente accelerato i tempi di un percorso già tracciato. Un capriccio? No, una scelta necessaria.

Ci sorprende dunque l’indignazione manifestata da chi parla di "sottomissione" della federazione e di un'Italia Under 17 volontariamente indebolita. Nessuno peraltro fa polemica nell’entourage azzurro, anche perché l’Inter fornisce ben 5 dei 21 componenti totali alla rosa del ct Nunziata, tra cui il sostituto dello stesso Esposito, il quasi 16enne Gnonto:

Lorenzo Moretti

Lorenzo Pirola

Riccardo Boscolo

Chio Gaetano Pio Oristanio

Wilfried Degnand Gnonto

" Ci dispiace che non possa venire con noi, ma cause di forza maggiore hanno purtroppo impedito la sua convocazione, nonostante la grande disponibilità mostrata dall’Inter fino alla fine [Nunziata, ct Italia Under 17] "

Ci sorprende anche che il Mondiale Under 17 venga improvvisamente considerato come un evento che ferma l’Italia, quando per un ragazzo così giovane allenarsi con i grandi ed esordire in Serie A potrebbe valere ancor di più. Il campano, che ha esordito con l’Eintracht Francoforte in Europa League a 16 anni e 255 giorni diventando il più giovane calciatore nerazzurro ad aver giocato un match europeo, può ritagliarsi spazio tra campionato e Champions con sette partite in programma in 21 giorni.

Sebastiano Esposito è stato il protagonista dell'estate nerazzurra: si ritaglierà uno spazio nell'Inter di Conte, Getty ImagesGetty Images

Un club in emergenza per la perdita di un giocatore, causata peraltro dalle nazionali, non sembra, però, poter fare i propri interessi pur risarcendo la Nazionale stessa. Conte, in quanto ex ct, viene preso di mira così come Oriali, con il conflitto d’interesse che torna di moda. Al Brasile è successa la stessa cosa. Reinier, di gran lunga il più forte tra i giovani verdeoro, è stato trattenuto dal Flamengo e nessuno ha gridato allo scandalo. I calciatori sono stipendiati dal club di appartenenza e questo dovrebbe bastare alla dirigenza per poter scegliere di puntare su un ragazzo in cui ha già dimostrato di credere per non dover ricorrere alla mossa della disperazione "Ranocchia centravanti".

La stagione 2018-2019 di Esposito:

16 gol in 14 gare con l'Under 17

6 gol in 16 gare con la Primavera

Una doppietta nella semifinale Primavera

1 Scudetto con l'Under 17 con una tripletta segnata nella finale contro la Roma

1 Supercoppa con l'Under 17 con una doppietta al Pordenone

Esordio in prima squadra in Inter-Eintracht di Europa League

Esposito sta bruciando le tappe e a inizio 2020 discuterà il prolungamento di contratto con l’Inter (un quinquennale con ingaggio adeguato). Le prevaricazioni sono altre. Semmai è discutibile strumentalizzare questa decisione in virtù di un amor patrio assolutamente ipocrita. Magari mentre l’Italia Under 17 scenderà in campo contro le Isole Salomone, Esposito esordirà in Serie A e segnerà. A quel punto Antonio Conte diventerà un genio per aver puntato su un giovane italiano all’interno di un’Inter sempre più italiana. Una mossa che da scorretta diventerà lungimirante probabilmente sulle stesse pagine di oggi.