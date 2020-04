L'intensa caccia al miglior giocatore degli ultimi 30 anni in Serie A è ormai giunta all'ultimo atto. Dopo un'intensa 5 giorni di sfide e sondaggi: abbiamo finalmente i finalisti: Ronaldo "Il Fenomeno" e Roberto Baggio. Due ex Palloni d'Oro, due formidabili fuoriclasse che hanno incantato con le loro giocate il pubblico italiano negli anni '90 e 2000. A decidere chi la spunterà e potrà fregiarsi del titolo di miglior calciatore della Serie A 1990-2020 sarete solo voi. Pronti, via!

Tabellone e risultati

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo campione preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale delle 32 star che hanno calcato i campi della nostra Serie A merita il trono. Ma come si è giunti a queste scelte? Questi i criteri fissati: 1) almeno quattro stagioni di militanza nel nostro campionato (per questo tre leggende come Cristiano Ronaldo, Diego Maradona e Marco Van Basten non figurano fra i prescelti), 2) almeno un rappresentante per ogni ruolo.

Il calendario

Sabato 11/4: Finale

FINALE

Ronaldo (Il Fenomeno) vs. Baggio

Ronaldo vs. Baggio. Chi è il migliore della Serie A dal 1990 al 2020? Sondaggio 12121 voti Ronaldo (Il Fenomeno) Roberto Baggio