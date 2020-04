Prosegue la caccia al miglior giocatore degli ultimi 30 anni in Serie A. Gli ottavi di finale sono andati in archivio e abbiamo il quadro completo degli 8 top player che si giocheranno il passaggio alle semifinali. Quattro sfide cariche di suggestione. A decidere come sempre chi avanzerà al turno successivo sarete solo voi. Pronti, via!

Tabellone e risultati

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo campione preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale delle 32 star che hanno calcato i campi della nostra Serie A merita il trono. Ma come si è giunti a queste scelte? Questi i criteri fissati: 1) almeno quattro stagioni di militanza nel nostro campionato (per questo tre leggende come Cristiano Ronaldo, Diego Maradona e Marco Van Basten non figurano fra i prescelti), 2) almeno un rappresentante per ogni ruolo.

Il calendario

Giovedì 9/4: Quarti di finale

Venerdì 10/4: Semifinali

Sabato 11/4: Finale

QUARTI DI FINALE

Ronaldo (Il Fenomeno) vs. Alex Del Piero

Ronaldo vs. Del Piero. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 5851 voti Ronaldo (Il Fenomeno) Alessandro Del Piero

Paolo Maldini vs. Francesco Totti

Maldini vs. Totti. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 3892 voti Paolo Maldini Francesco Totti

Roberto Baggio vs. Gigi Buffon

Baggio vs. Buffon. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 3905 voti Roberto Baggio Gianluigi Buffon

Zinedine Zidane vs. Andrea Pirlo

Zidane vs. Pirlo. Chi vuoi in semifinale? Sondaggio 3882 voti Zinedine Zidane Andrea Pirlo