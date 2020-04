Eurosport Cup: vota il miglior giocatore della Serie A dal 1990 al 2020. Chi avanza agli ottavi?

Prosegue la caccia al miglior giocatore degli ultimi 30 anni in Serie A. Il primo round ha emesso i propri verdetti e c'è stato spazio anche per qualche sorpresa. Oggi si chiude il quadro dei sedicesimi di finale, con le ultime otto sfide.A decidere come sempre chi avanzerà alla fase successiva sarete solo voi. Pronti, via!

Tabellone e risultati

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il tuo campione preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale delle 32 star che hanno calcato i campi della nostra Serie A merita il trono. Ma come si è giunti a queste scelte? Questi i criteri fissati: 1) almeno quattro stagioni di militanza nel nostro campionato (per questo tre leggende come Cristiano Ronaldo, Diego Maradona e Marco Van Basten non figurano fra i prescelti), 2) almeno un rappresentante per ogni ruolo.

Il calendario

Martedì 7/4: Round 2

Mercoledì 8/4: Ottavi di finale

Giovedì 9/4: Quarti di finale

Venerdì 10/4: Semifinali

Sabato 11/4: Finale

ROUND 2

Roberto Baggio vs. Antonio di Natale

Baggio vs. Di Natale. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 3571 voti Roberto Baggio Antonio Di Natale

Christian Vieri vs. Diego Milito

Vieri vs. Milito. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 3508 voti Christian Vieri Diego Milito

Gianluigi Buffon vs. Juan Sebastian Veron

Buffon vs. Veron. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 3458 voti Gianluigi Buffon Juan Sebastian Veron

Andriy Shevchenko vs. David Trezeguet

Shevchenko vs. Trezeguet. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 3487 voti Andriy Shevchenko David Trezeguet

Zinedine Zidane vs. Clarence Seedorf

Zidane vs. Seedorf. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 3491 voti Zinedine Zidane Clarence Seedorf

Marcos Cafu vs. Walter Samuel

Cafu vs. Samuel. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 3436 voti Marcos Cafu Walter Samuel

Javier Zanetti vs. Alessandro Nesta

Zanetti vs. Nesta. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4806 voti Javier Zanetti Alessandro Nesta

Andrea Pirlo vs. Pavel Nedved

Pirlo vs. Nedved. Chi vuoi agli ottavi di finale? Sondaggio 4329 voti Andrea Pirlo Pavel Nedved