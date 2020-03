Fabián Ruiz: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Dopo una prima parte di stagione disgraziata lentamente Fabian Ruiz è tornato ai suoi livelli, aiutando il Napoli di Gattuso a risalire la china in campionato e ben figurando nella super sfida di Champions contro il Barcellona di Leo Messi. De Laurentiis lo considera alla stregua di un pilastro del Napoli che verrà, il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2023, ma le vie del calciomercato – è risaputo – sono infinite e la sua permanenza all’ombra del Vesuvio è tutt’altro che scontata.

Barcellona

È la “spasimante” di più lunga data del 23enne centrocampista mancino del Napoli: a can Barça tutto è pronto per il consistente restyling del centrocampo e in quest’ottica il suo mentore Quique Setien non vedrebbe l’ora di riabbracciare l’allievo prediletto ai tempi del Betis Siviglia. In un contesto come quello del Camp Nou, un centrocampista qualitativo e abituato a dare del “tu” al pallone come Fabian sarebbe perfetto. La Liga, in fondo, è il suo habitat naturale e sotto sotto il ragazzo non vedrebbe l’ora di spiccare il grande salto.

Real Madrid

Clasico di calciomercato? Qualcosa del genere, visto che nelle ultime settimane secondo le voci di corridoio i Merengues si sarebbero fatti sotto per il centrocampista partenopeo. Il Real è per dna stesso un contesto più pragmatico e “risultatista” rispetto a quello del Barcellona, ma in panchina siede un certo Zinedine Zidane che su un centrocampo qualitativo e ben assortito ha costruito le sue recenti fortune. La tecnica e la visione di gioco, unita alla duttilità, di Fabian farebbero comodo eccome alla casa Blanca.

Fabian Ruiz in Serie A: i numeri

Stagione Presenze Gol + Assist 2018-19 27 5+3 2019-20 22 2+2

Bayern Monaco

E se Fabian Ruiz accettasse una sfida professionale completamente diversa optando per un altro top campionato europeo? Il Bayern Monaco è a caccia di “purosangue” del centrocampo e secondo radiomercato avrebbe messo gli occhi sul calciatore del Napoli. La Bundesliga è senza ombra di dubbio un campionato più fisico rispetto a Liga e Serie A, ma in quanto potenziale top player non ci pare inverosimile che Fabian possa far gola a un super team come il Bayern. Al momento i bavaresi partono dietro in griglia, ma loro posizione va monitorata giorno dopo giorno.