Fabio Borini lascia il Milan: ufficiale l'approdo al Verona a titolo definitivo

Dopo Caldara e Reina anche Fabio Borini abbandonare la rosa del Milan di Pioli. L'ex giocatore del Sunderland, che nei giorni scorsi aveva effettuato le visite mediche, è un nuovo giocatore del Verona, che ha annunciato ufficialmente il suo arrivo a titolo definitivo: "Il club gialloblù ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020. Fabio Borini ha scelto il 16 come numero di maglia".

Battute le due genovesi

Su Borini, fin qui in campo per appena due spezzoni di partita contro Udinese e Brescia, erano segnalati da giorni altri club italiani: in particolare il Genoa, che si era avvicinato a tal punto al Milan da pensare di poter chiudere rapidamente. E invece, questa volta l'asse Milano-Genova non ha funzionato. Medesimo discorso per la Sampdoria, che si è successivamente tirata fuori dalla corsa. E così ne ha approfittato il Verona, che in poche ore ha chiuso per l'ex Chelsea. Un rinforzo importante per l'attacco di Juric in vista della seconda parte della stagione.