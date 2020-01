Fabregas: "Conte uno dei migliori e l'Inter può vincere lo Scudetto. Sarri? Non è flessibile"

Meglio Antonio Conte o Maurizio Sarri? Cesc Fàbregas ha le idee chiare, con il giocatore del Monaco - che ai tempi del Chelsea ha avuto entrambi gli allenatori - che ha risposto alle domande dei suoi follower su twitter, dando indicazioni precise sul lavoro quotidiano con i due tecnici.

Con Antonio Conte al Chelsea, Fabregas ha vinto una Premier League da protagonista, rilanciandosi a grandi livelli dopo l’esperienza altalenante con il Barcellona. A conti fatti, per lo spagnolo, Conte è stato uno dei più grandi...

...E soprattutto uno degli allenatori più ‘duri’ incontrati in carriera. Ma Fabregas è felice del lavoro svolto con l’attuale tecnico dell’Inter e soprattutto è soddisfatto per essere riuscito a fargli cambiare idea sulle sue qualità una volta arrivato.

Un’altra cosa è sicura. Conte è l’allenatore giusto per squadre che si vogliono rilanciare... E sullo Scudetto: “Perché no? Conte è il miglior allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare, ha già dato una nuova identità alla squadra”.

E a proposito di Inter... Che atmosferta che si respira di solito a San Siro. Fabregas lo conferma...

E Sarri? Anche in questo caso Fabregas ha le idee chiare: “Ha le sue tattiche e muore con loro. Non è molto flessibile, diciamo, ma è un brav'uomo e un con un buon cuore”. Fabregas che, ricordiamo, ha lasciato proprio a metà stagione nella passata annata perché non rientrava più nei piani di Sarri, finendo al Monaco di Henry.