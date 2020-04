Facciamo i conti: Buffon rinnova, quasi 90 milioni guadagnati dalla Juventus

Il portiere bianconero prolungherà di un ulteriore anno il suo contratto con il club piemontese. Ingaggio da 1,5 milioni a stagione, come quello attuale. Dal 2001 ad oggi ha incassato circa 84 milioni di euro dalla Juve

Un anno in più. La scadenza al 30 giugno 2020 verrà cancellata e il nuovo contratto si protrarrà fino al 30 giugno 2021. Gianluigi Buffon allunga la sua infinita storia d’amore con la Juventus e, in accordo con il presidente Agnelli e con il tecnico Sarri, mantiene il suo ruolo di vice-Szczesny anche nella prossima stagione. La sua leadership all’interno dello spogliatoio viene valutata ancora fondamentale e imprescindibile per il gruppo bianconero. Gigi, quindi, in attesa di capire se il campionato 2019/20 verrà portato a termine o meno, avrà un’annata in più per aumentare la sua lista di record. Potrebbe diventare il giocatore con più stagioni in Serie A (superando Totti e Maldini e arrivando a quota 26), il giocatore con più presenze nel massimo campionato italiano (gli manca un gettone per allungare su Maldini) e anche magari superare la longevità di Marco Ballotta, che ha giocato in A a 44 anni e 38 giorni.

Dal 2001 alla Juve, la stagione in B si tagliò lo stipendio

Buffon venne acquistato dalla Juventus nel luglio del 2001: 75 miliardi di lire al Parma più la cessione a titolo definitivo di Jonathan Bachini, valutato 30 miliardi. Il suo primo ingaggio in bianconero si aggirava sui 10 miliardi di lire, poi convertito in 5 milioni di euro. Nel 2006, dopo il caos Calciopoli e dopo essere stato il miglior portiere nel Mondiale di Germania vinto, il fuoriclasse bianconero si autoridusse l’ingaggio del 20%: "È il giusto segnale da dare in questo momento al calcio italiano", disse all’epoca. Prolungamento del contratto fino al 2008, accettando una riduzione da cinque milioni a quattro milioni netti a stagione per il campionato di B 2006/07 e quello di A 2007/08.

Vari adeguamenti, il PSG, il ritorno inatteso e un nuovo rinnovo

Nel 2008 Buffon firmò un ulteriore rinnovo, rifiutando varie richieste dall’estero, e salendo a 5,5 milioni annui, prima di diventare all’inizio della stagione 2012/13 anche il giocatore più pagato dell’intera Serie A (con sei milioni netti di stipendio annuo). L’ultimo rinnovo con la Juventus arrivò nel 2014, con un contratto lungo fino al 2018, estate in cui lasciò tra le lacrime il club bianconero per accasarsi al PSG. Poi il ritorno, sorprendente per certi versi, nell’estate 2019: un anno di contratto a 1,5 milioni a stagione fino al 2020. Sembrava dovesse essere l’epilogo e invece, complice una pandemia, non è ancora giunto il momento di terminare la sua carriera agonistica. Gigi resta fino al 2021 e porta a 84 milioni di euro netti i suoi guadagni in 19 stagioni disputate con la maglia della Juventus. Una cifra da numero 1.

