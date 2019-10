In questo caso la parola “disastro” non è esagerata. Il bilancio d’esercizio 2019 del Milan si è chiuso con dati profondamente negativi. Rosso per 145,9 milioni di euro a livello consolidato, con un peggioramento di quasi 20 milioni rispetto allo scorso anno. È la chiusura peggiore nella storia rossonera. Sono diminuiti i ricavi (passati a 241 milioni rispetto a 256 del 2017/18), i proventi da sponsor (per il mancato rinnovo del contratto con Telecom) e i guadagni dalle partite casalinghe. Sono aumentati i costi di personale e calciatori. Le plusvalenze, invece, sono scese da 35,9 a 12,6 milioni di euro, quasi tutte arrivate dalla cessione di Locatelli al Sassuolo (11,9 milioni di plusvalenza). Il quadro generale è desolante, soprattutto se confrontato con i recenti bilanci di alcuni top club italiani come Inter e Juventus.

I ricavi preoccupano: Inter e Juve su un altro pianeta

È proprio la voce relativa al fatturato quella che inquieta maggiormente. L’Inter ha appena chiuso il suo bilancio con il suo record di ricavi (superiore ai 400 milioni di euro), la Juventus ha sfondato il muro dei 600 milioni di euro. Entrambe hanno puntato fortissimo su marketing (soprattutto asiatico) e su nuovi mercati. Il Milan sembra vivere una fase di stallo dalla quale non riesce piú ad uscire. L’assenza dalla principale competizione europea per club e le enormi difficoltà nella valorizzazione dei propri giocatori, incidono in maniera decisiva sul resto.

Il confronto

Dati in milioni Milan Inter Juventus Chiusura bilancio - 146 - 18 - 40 Ricavi ultimo bilancio 241 415 621 Calciomercato ultimi 5 anni - 406 - 296 - 257

10 stagioni fa tutta un’altra situazione

La situazione assume contorni drammatici se viene paragonata a quella di 10 stagioni orsono. Nel 2009/2010 l’AC Milan chiudeva con un fatturato di 236 milioni di euro (quindi molto simile a quello attuale), con un monte ingaggi di 125 milioni (quello attuale è 115) e con un rosso d’esercizio vicino ai 60 milioni di euro e quindi nettamente inferiore rispetto a quello odierno. Quella squadra era stabilmente nell’èlite del calcio europeo, partecipava con continuità alla Champions League ed era considerata tra le migliori società al mondo. Ora è cambiato tutto.

Ivan Gazidis insieme a Paolo Maldini, Getty ImagesGetty Images

Perdita di 400 milioni sul calciomercato in cinque anni

Il punto è che il Milan ha comunque speso tantissimo in queste stagioni. Ammontano complessivamente a 325 milioni di euro gli investimenti di Elliott nel club per ripianare le perdite. Nelle ultime cinque annate di calciomercato il disavanzo tra entrate e uscite segna un clamoroso meno 406 milioni di euro (fonte Transfermarkt) per i rossoneri, molto piú alto rispetto a quello di Juventus (meno 257) e Inter (meno 296). La gestione societaria, insomma, continua a non convincere e i dati preoccupano anche in ottica futura. Perché dopo gli accordi con l’UEFA in sede di Fairplay finanziario, la mancata partecipazione all’Europa League e i tanti richiami, il Milan rischia seriamente di rimanere intrappolato in sabbie mobili troppo pericolose, in uno stato di perenne sofferenza finanziaria.