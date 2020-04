Non rappresentano più un costo accessorio e saltuario. Ormai sono un vero proprio parametro da tenere in considerazione quando si porta a termine una trattativa. Gli agenti dei calciatori influenzano gli affari di mercato, sono decisivi per l’acquisizione di un parametro zero e condizionano con le loro commissioni i bilanci dei club. Complessivamente, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche ad esempio di rinnovi di contratto) 187 milioni di euro, con una media di circa 8,55 milioni di euro per ciascuna squadra. Una cifra in netto aumento (circa il 9%) rispetto al 2018, quando i club di A avevano speso 171 milioni di euro.

Juventus e Inter le più coinvolte

La Juventus è la formazione che ne ha risentito di più, visto che dai 24,3 milioni di euro del 2018 è passata ai 44,3 milioni di euro del 2019. In scia Inter (da 24,9 a 31,8 milioni di euro), Roma (da 22,9 a 23,2 milioni di euro) e Milan (da 16,7 a 19,6 milioni di euro). Fra le big Napoli (5,2 milioni) e Lazio (4,4 milioni) invertono la tendenza, mentre fanalino di coda in questa graduatoria troviamo il Brescia con appena 500.000 euro. In generale, le quattro big sopracitate (Juve, Inter, Roma e Milan) sono le uniche ad aver speso oltre 10 milioni di euro e, considerando i 187 milioni complessivi, questi quattro club hanno messo insieme 119 milioni di euro, cioè il 64% del totale. I nomi degli agenti italiani più influenti? Oltre al solito Mino Raiola, anche Alessandro Lucci e Davide Lippi.

Un trend in crescita, l’importanza degli agenti

Dopo il calo del 2017, in cui si era passati dagli 193 milioni a 138 milioni, la cifra è tornata a salire nel 2018 e nel 2019, come testimoniano questi dati ufficiali. Nel 2015 il totale superava di poco i 120 milioni di euro. Facile intuire che il trend sia in costante crescita e che il procuratore sportivo (con tutto il suo staff di intermediari) abbia raggiunto ormai un’importanza basilare nella progettazione di mercato delle varie società. Un legame a doppio filo, che spesso induce alcuni club a gestire con grande attenzione i rapporti con determinati agenti, sempre pronti a difendere in primis gli interessi dei loro assistiti (e anche ovviamente i propri).

La classifica degli agenti di calcio più potenti (fonte Forbes, al mese di ottobre 2019)

Agente Commissioni annue 1. Jonathan BARNETT 128 milioni $ 2.Jorge MENDES 118 milioni $ 3. Mino RAIOLA 70,3 milioni $ 4. Volker STRUTH 43,7 milioni $ 5. Alessandro LUCCI 28,5 milioni $