Facciamo i conti: Inter-Milan, a livello economico il derby è nerazzurro

Da una parte è tornato Zlatan Ibrahimovic, atteso come un salvatore della patria e subito in grado di ridare spolvero all'orgoglio rossonero. Dall'altra è arrivato Christian Eriksen, un ennesimo talento per Antonio Conte, per provare a colmare il gap tra i nerazzurri e la capolista Juventus. Inter e Milan si presentano al derby numero 172 in Serie A con stati d'animi diversi, con ambizioni differenti, ma con quella assoluta voglia di conquistare la supremazia cittadina.

Video - Christian Eriksen all'Inter: fantasia e creatività per il 3-5-2 di Conte 03:08

Se vediamo la storia recente (tre vittorie di fila dell'Inter), l'andamento di questo campionato (19 punti di vantaggio per l'Inter) e il reale valore tecnico delle due squadre, pare non esserci storia. Il club nerazzurro ha investito tantissimo nelle ultime tre stagioni, ha puntato su un top allenatore europeo e in questa stagione ha rinforzato la rosa con 10 nuovi elementi. Il Milan, invece, penalizzato da debiti precedenti, si è trovato costretto a gestire in modo più oculato il suo patrimonio.

Tabella: confronto degli stipendi

SQUADRA MONTE INGAGGI (MILIONI LORDI) Juventus 294 Inter 159 Milan 89

Monte ingaggi: Inter a 139 milioni, Milan a 89

Nella top-10 dei calciatori più pagati in questo momento in Serie A troviamo solo giocatori di Juventus e Inter. Il monte ingaggi bianconero resta inarrivabile per le altre italiane e assestato sui 294 milioni lordi. Il club nerazzurro è distante (159 milioni circa totali), ma con gli arrivi di Eriksen (10 milioni netti di stipendio a stagione), Romelu Lukaku (7,5 milioni netti a stagione più bonus), Diego Godin (5+1 di bonus a stagione) e Alexis Sanchez (5) ha aumentato nettamente la cifra da inserire a bilancio. Il Milan, soprattutto in questa sessione invernale, ha agito in senso opposto. Dalle cessioni effettuate il Diavolo risparmierà sino al termine della stagione circa 13 milioni lordi di ingaggi (Piatek 1,57, Borini 2,1, Reina 2,62, Suso 2,62, Rodriguez 1,83, Caldara 1,92) rispetto ai costi di gestione preventivati ad inizio stagione. Una cifra superiore rispetto a quella investita per i nuovi acquisti, dove l’esborso più significativo è stato quello per Ibrahimovic (5,25 milioni di stipendio lordo).

Tabella: i valori delle rose in Serie A (Transfermarkt)

SQUADRA VALORE DELLA ROSA (MILIONI) Juventus 763 Napoli 688 Inter 683 Roma 440 Milan 399 Lazio 327

Marotta ha una gioielleria da gestire, Boban e Maldini sperano nei giovani

Impari il confronto anche dal punto di vista del valore di mercato dei giocatori a disposizione delle due squadre. Il club nerazzurro, oltre ai già citati Lukaku ed Eriksen, vanta diversi gioielli apprezzati in tutta Europa: da Lautaro (che supera come prezzo del cartellino i 100 milioni di euro) a De Vrij, da Skriniar a Barella. Nel Milan, invece, solo un paio di pedine possono davvero generare laute plusvalenze: Rafael Leao, classe 1999, con Ibra accanto può diventare un attaccante prezioso e ricercato, mentre Theo Hernandez, classe 1997, ha già dimostrato di essere uno dei migliori terzini mancini del campionato e vale già ora molto di più dei 20 milioni di euro spesi in estate per averlo. Piccoli talenti, in una rosa motivata da Pioli, per sovvertire un pronostico che appare scontato alla vigilia. Ma è il derby di Milano e in un San Siro stracolmo, al fischio d'inizio, ogni gerarchia iniziale verrà improvvisamente azzerata.