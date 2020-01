Facciamo i conti: Kulusevski da record, solo Vinicius pagato di più tra i 2000

Un colpo per il futuro, un investimento immediato per superare la concorrenza di altri top club ed assicurarsi un potenziale campione del domani. La Juventus ha versato un corrispettivo di 35 milioni di euro (pagabili in cinque esercizi, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori nove milioni di bonus) all'Atalanta per Dejan Kulusevski, lasciandolo poi in prestito fino a giugno al Parma. Contratto fino al 2024 per la rivelazione di questa prima parte di campionato e il rischio consapevole di aver anticipato i tempi versando una cifra decisamente alta per un ragazzo di appena 19 anni. In realtà Kulusevski diventa il secondo giocatore più pagato tra quelli nel primo anno del nuovo millennio: più di lui soltanto Vinicius Jr, brasiliano passato dal Flamengo al Real Madrid nel 2018 per 45 milioni di euro e che ha già messo in bacheca una tripletta in un match di Champions League.

I classe 2000 piú costosi

Nome Squadra Prezzo (miilioni) Mese di nascita Vinicius Real Madrid 45 Luglio Kulusevski Juventus 35 Aprile Kean Everton 27,5 Febbraio Sessegnon Tottenham 27 Maggio Haaland Borussia D. 20 Luglio

Anche Haaland nella top-5

Al terzo posto un'altra conoscenza del nostro calcio. Nel luglio 2019, l'attaccante italiano Moise Kean é passato dalla Juventus all'Everton in Premier League. I Toffees hanno versato 27,5 milioni per questo febbraio 2000, che ora Ancelotti sta provando a rilanciare dopo un difficile ambientamento al calcio inglese. Nella top-5 troviamo dei 2000 troviamo anche Ryan Sessegnon, passato dal Fulham al Tottenham per 27 e un altro colpo di questa finestra di mercato. Il Borussia Dortmund ha sorpreso tutti e il 29 dicembre ha ufficializzato l'acquisto di Erling Braut Haaland, diciannovenne attaccante del Salisburgo, esploso in questa prima parte di stagione (28 reti in 22 gare). I tedeschi hanno pagato la clausola da 20 milioni di euro al club austriaco, più le commissioni, che non sono note ma che aumentano di molto la cifra.

Haaland al Borussia Dortmund (Twitter ufficiale BVB)From Official Website

Pellegri e Rodrygo più giovani

Discorso a parte, invece, per due ragazzi del 2001, che rientrerebbero nei primi cinque giocatori piú pagati tra quelli nati dal 2000 in poi: l'ex Genoa Pietro Pellegri, pagato 25 milioni più bonus dal Monaco, e Rodrygo Goes, per il quale il Real ha sborsato 40 milioni più cinque di bonus. Ancor più giovani, ma ugualmente considerati e valorizzati. Kulusevski cercherà sicuramente piú spazio in futuro di quello finora concesso a loro.