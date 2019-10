Facciamo i conti: l'Inter impara dalla Juventus, i ricavi migliorano

Programmazione, innovazione, comunicazione, investimento e crescita. Un percorso iniziato dalla Juventus diverse stagioni fa e che ora sta diventando una fonte d'ispirazione anche per l'Inter, perlomeno da quando la societá Suning é diventata proprietaria del club nerazzurro. I due club con i ricavi più alti in Italia e le due candidate principali a giocarsi lo Scudetto 2019/20 si sfideranno domenica sera a San Siro. Da una parte i consolidati bianconeri, dall'altra i nerazzurri, trasformati nella gestione anche dagli arrivi dell'ad Giuseppe Marotta e del tecnico Antonio Conte. Due con un passato decisamente importante alla Juve, club che ha avuto un sicuro impatto sulla loro mentalità. La storia ci insegna che gli intrecci tra questi due club esistono da sempre. Nel recente periodo, peró, pare che l'Inter stia prendendo spunto dalle scelte vincenti bianconere per provare a battere e superare la diretta rivale. Scelte anche dal punto di vista economico.

Conti Juventus: Ronaldo incide sui costi, ma ricavi in crescita

A fine settembre il cda bianconero ha approvato il bilancio del 2018/19: la prima stagione di Ronaldo ha inciso sui ricavi, volati a 621,5 milioni (record bianconero e italiano in termini di fatturato), ma anche sui costi. La Juventus é migliorata al botteghino (da 56,4 a 70,7 milioni) e in campo commerciale (da 114,7 a 152,9, con il boom del merchandising), ma CR7 ha fatto anche schizzare i costi: gli stipendi sono passati da 259 a 327,8 milioni, gli ammortamenti da 108 a 149,4 milioni. Il "rosso" complessivo di quasi 40 milioni non ha lasciato sereno il cda, tant'é che é stato varato un nuovo progetto di crescita e investimenti fino al 2024. Il club di Agnelli spende per guadagnare, si é ormai issato in una posizione di superpotenza mondiale e continua a varare piani di sviluppo e comunicazone all'estero (soprattutto in Asia), dove il brand Juventus inizia ad essere conosciuto e apprezzato.

Il confronto

Dato Inter Juventus Ricavi 415 milioni 621,5 milioni Saldo bilancio -17,7 milioni -39,9 milioni Ricavi da sponsor 98 miilioni 109 milioni Follower Twitter 1,9 milioni 7,3 milioni Follower Instagram 3,7 milioni 32,4 milioni

Conti Inter: ricavi da record, molto bene in Asia

Il club nerazzurro ha superato per la prima volta nella sua stora quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a circa 415 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto ai circa 346 milioni dell’esercizio 2017/18. Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario (il saldo finale é uno dei migliori degli ultimi 15 anni). In crescita in particolare i ricavi da sponsor per l’Inter nella stagione 2018/19, le sponsorizzazioni, con i contratti dall’Asia a farla da padrone. Tra i ricavi da Suning per maglia d’allenamento e naming rights (il cui 47% va però a bilancio nella TeamCo) e le altre sponsorizzazioni si raggiungono i 98 milioni circa. Un dato significativo, che va di pari passo con la crescita della Juventus.

Social, comunicazione e immagine

Oltre a puntare entrambe sul mercato asiatico, Inter e Juventus hanno apportato eloquenti e lungimiranti investimenti anche alle loro aree di comunicazione. La Juventus, sfruttando anche il marchio Ronaldo, é cresciuta in modo esponenziale in ogni social, portandosi ormai nella top-5 dei club mondiali. L'Inter, a suon di campagne, ("Not for everyone"), slogan e di idee geniali della sua rivoluzionata Media House, si é fatta apprezzare in tutto il mondo. A livello di immagine e di popolaritá parliamo ormai dei due principali club italiani (rimane ovviamente anche il Milan, che peró sta vivendo un lungo periodo di stallo a causa dei risultati sportivi negativi e dell'assenza dalla Champions League), e di due dei primi 15 club al mondo. Bianconeri e nerazzurri stanno crescendo di continuo e stanno scalando gerarchie. L'auspicio é che quella di domenica sia soltanto la prima di una serie di grandi sfide al vertice, non solo a livello nazionale.