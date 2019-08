Facciamo i conti: la nuova politica del Milan, pagamenti cash e monte ingaggi ridotto

Una nuova filosofia, un inedito modus operandi, soprattutto nel periodo storico in cui il calciomercato propone formule sempre più innovative, tra prestiti, riscatti, obblighi e rateizzazioni. Il Milan ha cambiato marcia, ha stravolto i propri piani e sta provando a ricostruirsi una sua ossatura dopo le sventure dell'era Li-Fassone-Mirabelli. Gli accordi con l'UEFA, da cui è scaturita l'esclusione dalle coppe, e la solidità della nuova proprietà sono i fattori che hanno portato il club rossonero verso questa nuova fase. Nel 2019 il Milan ha giá investito oltre 150 milioni di euro sul mercato, comprando diversi giocatori a titolo definitivo e pagandone interamente il cartellino. Da Paquetà all'ultimo arrivato Duarte, una serie continua di arrivi che potrebbe allungarsi (e forse completarsi) con il corteggiatissimo Angel Correa.

I botti di gennaio, le sorprese estive

Il calcolo é presto fatto. Nella sessione invernale subito 35 milioni per Piatek e 35 (più qualche bonus) per Paquetá. 70 milioni cash, senza batter ciglio. Poi 20 per Theo Hernandez, 8 per Krunic, 30 (con alcuni bonus) per Leao, 11 per Duarte, senza dimenticare il riscatto pagato riscatto per Kessié (24 milioni). Il totale fa 155 milioni di euro, tutti versati nelle casse dei club che ne detenevano il cartellino, senza dilazionare o posticipare i pagamenti. Quasi tutti acquisti giovani o comunque di giocatori che hanno ampio margine di crescere ancora.

Krzysztof PiątekGetty Images

Bennacer (da ufficializzare) e Correa i prossimi due

A questi potrebbero aggiungersi a breve i 16 per Bennacer (é tutto fatto, ha già fatto le visite, manca solo l'ufficialitá definitiva) e i quasi 50 per Angel Correa. L'argentino ha detto sì al Milan per un contratto di cinque anni da 3 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera sta ora tentando di trovare l'accordo con l'Atletico Madrid. I colchoneros chiedono circa 50 milioni per l'attaccante, il Milan è arrivato a offrirne 40 piú bonus. Anche ieri sono proseguite le trattative: pare che entrambe le parti vogliano chiudere. Considerando Bennacer e Correa, la somma complessiva investita dalla societá lombarda sul mercato nel solo anno solare 2019 raggiungerebbe quota 220 milioni di euro. Tanti, forse troppi per una squadra che giocherá solo campionato e Coppa Italia e che avrebbe disperato bisogno di ritornare a qualificarsi per la Champions League.

Giocatore Pagamento (milioni di euro) Piatek 35 Paquetá 35 + bonus Leao 30 + bonus Hernandez 20 Bennacer 16 Duarte 11 Krunic 8

Monte ingaggi alleggerito: ora via anche Biglia?

Gli investimenti sul mercato sono comunque andati di pari passo ad un evidente alleggerimento del monte ingaggi in casa rossonera. Non sono stati rinnovati i contratti di cinque giocatori: Montolivo, Abate, Zapata, Bertolacci e José Mauri. I primi quattro giocatori avevano un ingaggio di circa cinque milioni lordi a testa, qualcosa di meno per il centrocampista argentino. Se si sommano queste cifre agli ammortamenti non più presenti nei prossimi esercizi, si ottiene un risparmio di circa 30 milioni di euro. Il prossimo a partire potrebbe essere Luca Biglia (che al Milan guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione), anche se Giampaolo ne sta valutando un possibile utilizzo come guida per il giovane Bennacer. Escludendo Donnarumma, nessun giocatore del Milan supera i 3,5 milioni di euro d'ingaggio. Non é una casualità, fa sempre parte della nuova politica economica del club. Un Milan determinato, che non accetta debiti, che vuole valorizzare i giovani e spera di ritornare grande ripartendo dal basso. Il tempo decreterà il confine tra una filosofia lungimirante e una scelta azzardata in una fase storica che non ammette più errori.