Facciamo i conti: Da Lautaro e LautOro Martinez, il prezzo lievita in attesa del rinnovo

Il "tOro", con la "O" maiuscola. Sì perché il soprannome di Lautaro Martinez, oltre che ad esplicitarne al meglio le caratteristiche (è chiamato in quel modo da diversi anni con un chiaro riferimento alla sua forza fisica), in questo momento ne esalta il valore. Una pepita d'oro in casa nerazzurra. L'arrivo di Antonio Conte, il feeling immediato con il nuovo compagno di reparto Lukaku, la certezza di essere un titolare sono i fattori determinanti nella crescita del centravanti sudamericano, che ha iniziato in maniera eccellente la stagione 2019/20. Gol a raffica, assist, giocate, prestazioni di livello anche contro squadre super blasonate come Barcellona e Juventus. Lautaro ha tolto ogni dubbio agli scettici e, dopo un primo anno di apprendistato, si è preso l'Inter. Giocatore simbolo e scommessa vinta: un vero e proprio colpo per l'Inter che, soltanto 16 mesi orsono, ha sborsato una cifra quasi irrisoria per portarlo in Italia.

Il valore di mercato di Lautaro

Periodo Valutazione CIES (milioni di euro) Luglio 2018 25 Luglio 2019 45 Novembre 2019 90

Numeri impressionanti, titolare in Nazionale e ha solo 22 anni

Sei gol in campionato (giá eguagliato l'intero bottino della scorsa Serie A) e cinque in cinque gare di Champions League, includendo un magnifico diagonale mancino al Camp Nou, una firma in casa del Borussia Dortmund e la splendida doppietta di Praga. 11 reti a fine novembre e la sensazione di essere solo all'inizio di una straordiinaria stagione. In più una maglia da titolare pressoché costante con la nazionale Argentina (dove è il preferito di Leo Messi, fattore non di poco conto) e la tripletta al Messico a settembre, che lo ha gia portato a quote nove reti in Albiceleste, il triplo di quelle realizzate insieme dalla coppia Dybala (due) e Icardi (uno).

Lautaro Martinez, Slavia Praga-Inter, Getty ImagesGetty Images

Valore di mercato in rialzo continuo

L'Inter ha speso 25 milioni di euro nel 2018 per acquistare il promettente Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda. Contratto fino al 2023 e clausola rescissoria da 111 milioni di euro per blindare subito il talento argentino. Ma dopo un anno e mezzo quanto vale il numero 10 nerazzurro? Il Cies (Osservatorio internazionale sul calcio e sui valori degli sportivi) lo valuta tra gli 80 e i 90 milioni di euro, mentre Transfermarkt si ferma a 50 milioni. In realtá, considerando l'età, il potenziale di crescita e le quotazioni delle recenti sessioni di mercato, il prezzo del suo cartellino potrebbe già superare i 100 milioni di euro. Anzi, qualche top club europeo (il Barcellona aveva già preso informazioni) potrebbe già essere intenzionato a pagare i fatidici 111 milioni di clausola.

Rinnovo fino al 2024: si tratta, ma c'è distanza

Ecco perché Marotta e Ausilio sono al lavoro da diverse settimane con gli agenti di Lautaro per rinegoziare il nuovo stipendio allungare ulteriormente il contratto che lo lega all'Inter. L'offerta iniziale della dirigenza nerazzurra dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni più bonus a stagione (ora l’ingaggio del ragazzo di Bahia Blanca è di 2,2 milioni annui più bonus e diritti d’immagine), mentre gli agenti di Lautaro vorrebbero subito un contratto da top player, da almeno cinque milioni di euro. L'accordo invece è stato raggiunto sulla durata: sarà fino al 2024. Per il resto si tratta, con la speranza che Martinez continui su questi standard di rendimento e che al tempo stesso non si palesi la corte serrata di qualche grande club. Un gioiello del genere va protetto, custodito e valorizzato. Conte in primis, ma anche Marotta e il suo staff, ne sono ben consapevoli.