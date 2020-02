Facciamo i conti: Milan, mercato oculato, monte ingaggi ridotto nonostante Ibra

Via Caldara, Reina, Borini, Suso, Piatek e Rodriguez. Sei giocatori, alcuni dei quali considerati la scorsa estate al centro del progetto rossonero. E invece Boban, Maldini e Massara a gennaio hanno operato una vera e propria rivoluzione, cambiando alcune strategie, affidandosi a un vecchio campione come Ibrahimovic e puntando sull’esperienza di Kjaer e sull’energia di alcuni giovani semi sconosciuti come Antonee Robinson e Alexis Saelemaekers. Movimenti che a livello economico hanno (e avranno) un impatto importante sui conti del Diavolo, che ha così ridotto nettamente il monte ingaggi e liberato eventuale spazio per la prossima sessione estiva.

Ibrahimovic - Milan-Torino - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

I nuovi acquisti costeranno meno di 8 milioni di euro lordi fino a giugno

Il colpo vero e proprio è stato preparato a lungo. Per mesi si è parlato di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. L’accordo si è trovato sulla base di 3 milioni netti fino a giugno, con possibilità di rinnovo in base a determinati obiettivi. Con lui sono arrivati a Milano Simon Kjaer (600 mila euro di ingaggio fino a giugno), il portiere Asmin Begovic (500 mila euro fino a giugno) e poi i due giovani: lo statunitense classe '97 Antonee Robinson dal Wigan (prestito con obbligo a 7 milioni e ingaggio inferiore ai 500 mila euro a stagione) e Alexis Saelemaekers, belga dell'Anderlecht, anche lui in prestito con obbligo a 8 milioni e un ingaggio simile al primo. In totale fanno circa 8 milioni lordi di stipendi da pagare fino a giugno, senza alcun esborso immediato da mettere a bilancio in questa sessione per i cartellini.

I tagli del Milan

Giocatore Ingaggio Lordo Suso 5,3 Reina 5,3 Borini 4,4 Caldara 3,9 Rodriguez 3,7 Piatek 3,2

Tagliati 26 milioni lordi di stipendi

Al contrario il Milan si è liberato di alcuni ingaggi pesanti. Reina (5,3 milioni lordi a stagione) su tutti, ma anche Caldara (3,9 lordi), Borini (4,4 lordi), Rodriguez (3,7 lordi), Suso (5,3 lordi) e Piatek (3,2 milioni lordi). Un totale di 26 milioni lordi stagionali, che calibrati sui sei mesi producono un risparmio di almeno 13 milioni fino a giugno. Un bel taglio, che coincide con il cambio di vedute su alcune pedine considerate precedentemente basilari nel progetto rossonero e che invece piano piano sono finite ai margini. Un ottimo lavoro di snellimento che permetterà alla dirigenza rossonera di lavorare con più calma e più serenità nel prossimo futuro.