Facciamo i conti: porte chiuse? Un danno economico per tutti, a partire da Juventus e Milan

Il big match Juventus-Inter, ma anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia: sono queste le cinque partite di Serie A della 26a giornata che si disputeranno a porte chiuse per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La Lega Calcio ha accolto le disposizioni delle regioni interessate e del Ministero della Salute, comunicando giovedì in serata la decisione finale. Un provvedimento sofferto e che penalizza in primis i tifosi, ma anche i cinque club interessati, che avranno ovviamente delle perdite economiche consistenti. Un danno che non riguarda solo i mancati incassi dal botteghino, ma che si estende a tutto l'indotto economico che produce una partita di calcio del massimo campionato.

Il Milan rimborsa e rinuncia a due milioni di euro

Innanzitutto facciamo ordine. ll Milan, sulla scia di quanto fatto dall'Inter per la partita di Europa League contro il Ludogorets, ha giá comunicato che per la sfida contro il Genoa rmborserá tutti, da chi ha acquistato il biglietto alla quota per l'abbonato. Una scelta elegante che equivale a una perdita di quasi due milioni di euro tra incasso previsto (contro squadre di mezza fascia i rossoneri superano sempre il milione di euro) e la cifra per chi detiene il tagliando stagionale. Sulla stessa linea del Diavolo il Parma, anche se con perdite ridotte e calcolabili in circa 300 mila euro (l'ultimo Parma-SPAL ha portato 170 mila euro d'incasso). Sassuolo e Udinese rimborseranno invece solo gli abbonati e conterranno in questo modo il saldo finale.

Una veduta dello stadio di San Siro, Getty ImagesGetty Images

Il caso Juventus: non era previsto rimborso, ma stanno studiando un'alternativa

E la Juventus? Il discorso é delicato e particolare, considerato che questa partita per il club bianconero é una delle più importanti dell'anno dal punto di vista economico. L'ultimo Juve-Inter giocato all'Allianz Stadium ha registrato un afflusso di 41.495 spettatori per un incasso di 3 milioni di euro e 163 mila euro. In più mancheranno tutti i ricavi indotti, vale a dire gli acquisti allo store, consumazioni in bar e ristoranti e ingressi ai musei, di cui la Juventus è proprietaria o comunque "socia". Siamo sull'ordine dei quattro milioni di euro complessivi.

Inizialmente il regolamento della societá piemontese non prevedeva alcun rimborso per questo tipo di sfide, ma in una nota diffusa nella serata di giovedí, la Juventus ha parlato di "iniziative a favore di chi è stato penalizzato economicamente dal decreto-legge a tutela della salute dei cittadini contro l'epidemia di Coronavirus". Quindi non un rimborso totale, ma qualcosa di simile per contenere una perdita economica che altrimenti sarebbe eclatante.

Juventus - Allianz StadiumEurosport

Si muove l'Antitrust: rimborso per tutti, abbonati e non

La decisione finale del club bianconero potrebbe dunque andare in contrasto con quanto richiesto dall'Antitrust. In una nota il Movimento Consumatori ha scritto che "a seguito della decisione di disputare a porte chiuse le partite Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal, Juventus-Inter e Udinese-Fiorentina, coloro che hanno acquistato biglietti o abbonamenti hanno diritto al rimborso integrale o della quota dell'abbonamento". Un monito chiaro e preciso, che potrebbe portare a sanzioni se non recepito. In ogni caso, per tutti e con Juventus e Milan in prima linea, il prossimo weekend sará ricordato come uno dei più negativi della storia del calcio italiano. Surreale sugli spalti, deleterio per le casse dei club.