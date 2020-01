Facciamo i conti: Sarri e quel triennio magico che ha arricchito il Napoli di De Laurentiis

Giugno 2015. L’arrivo a Napoli. Dopo un vincente come Rafa Benitez, con un curriculum abbastanza modesto, ricco di campionati in serie minori e di una sola, ma ammaliante stagione, in Serie A alla guida dell’Empoli. Maurizio Sarri è stata una delle più grandi intuizioni di Aurelio De Laurentiis. Nel triennio con il tecnico toscano al comando è rinato l’orgoglio partenopeo, tutto concentrato verso un nuovo movimento di rivoluzione, il Sarrismo. La filosofia di quel Napoli ha stupito tutta Europa e, anche se non ha portato trofei (Scudetto sfumato sul più bello), ha contribuito ad arricchire il Napoli, rivalutando la sua rosa e permettendo al club campano di mettere in vetrina tutti i suoi giocatori migliori.

La crescita del Napoli

Stagione Valore rosa Napoli (milioni) 2015/16 269 2016/17 304 2017/18 373

Allan, Zielinski, Koulibaly: con lui sono diventate stelle

Basti pensare che la rosa del Napoli, all’arrivo di Sarri, aveva un valore di circa 250 milioni di euro che, a maggio 2018, al termine dei tre anni, è salito fino a 373 milioni. I nomi dei giocatori rigenerati da Sarri e cresciuti di “prezzo” grazie al suo modo di utilizzarli sono molteplici. Da Allan (prelevato nel 2015 per 15,4 milioni dall’Udinese) a Zielinski, voluto da Sarri e costato appena 15 milioni. Per non parlare di Koulibaly (pagato 8 milioni nel 2014), che dopo il primo anno sotto il Vesuvio sembrava un oggetto misterioso e che dopo gli insegnamenti sarriani è stato considerato tra i migliori difensori del pianeta. Oppure Gonza Higuain, per il quale la Juventus ha pagato una clausola superiore ai 90 milioni di euro, anche e soprattutto per i 36 gol (record storico) segnati sotto Sarri nel Napoli 2015/16. E poi Mertens, Callejon, Insigne, tutti saliti di livello in quei tre anni da sogno.

I principali giocatori rivalutati da Sarri

Giocatore Valore pre Sarri Valore attuale Allan 14 40 Zielinski 15 40/50 Koulibaly 10 40/50

A Napoli un’eredità importante

Sarri è entrato nel cuore della gente napoletana e, anche se adesso allena la Juventus, nessuno potrà mai contestargli l’incredibile lavoro svolto come allenatore del Napoli. De Laurentiis, pur con qualche screzio, ha sfruttato quel triennio per effettuare operazioni importanti e tutt’ora si gode alcuni giocatori che hanno assunto alti valori di mercato grazie a quel periodo. Ancelotti, che ha sostituito Sarri, è riuscito solo in parte a raccoglierne la pesante eredità. Per Gattuso il lavoro sarà ancora più difficile. Ricevere dei buoni/ottimi giocatori e portarli ad essere considerati all’unanimità “top player” è il compito più difficile di qualsiasi tecnico. Sarri a Napoli, con diversi suoi ragazzi, ci è riuscito eccome.