Facciamo i conti: Serie A preoccupata, lo stop forzato mette in ginocchio diversi club

Un quadro della situazione drammatico. Un momento complicato anche per uno dei principali business del nostro Paese, uno di quelli che a livello di fatturato complessivo si erge tra le prime cinque industrie italiane in generale. Il mondo del pallone tricolore vive, come del resto tantissimi altri settori, questa fase di stallo e attesa con grande apprensione. Da 20 giorni gli stadi sono chiusi, le squadre hanno smesso di allenarsi e le federazioni stanno tentando di capire se la stagione 2019/20 si potrà completare o se dovremmo attendere agosto per poter rivedere del calcio giocato. E in questa pausa forzata è normale fare i conti con le perdite economiche, con i bilanci da sistemare, con le idee per ripartire e reagire a questi mesi bui e di blocco di ogni attività sportiva.

L’inchiesta della Gazzetta parla chiaro: i conti non tornano

La Gazzetta dello Sport, grazie a un prezioso lavoro di Marco Iaria, nella giornata di giovedì ha perfettamente chiarito la condizione preoccupante in cui è sprofondata gran parte dei club italiani. Nel 2018/19 i costi della Serie A hanno toccato i 3,5 miliardi di euro con un incremento di circa 500 milioni rispetto ai soli 300 milioni di crescita del fatturato complessivo arrivato a 2,7 miliardi al netto delle plusvalenze. Sono cresciuti in modo vertiginoso i debiti, che a fine 2019 sfioravano i 2,5 miliardi, gran parte è nei confronti delle banche e degli istituti di factoring a cui i club di A hanno ceduto in anticipo gli incassi previsti dai diritti tv per avere flusso di cassa. ​"Con un indebitamento così elevato si moltiplica il rischio di implosione se l’attività, e quindi il flusso di cassa, non riprende", ha specificato la rosea. Il tesoretto accumulato dai club in termini di ricavi è tutto consumato dalle spese sportive, con gli stipendi che sono addirittura cresciuti di quasi 300 milioni (1.756 milioni annui) e gli ammortamenti del costo storico dei calciatori di almeno 100 (787 milioni annui). In Serie A hanno chiuso gli ultimi bilanci in positivo soltanto 5 club su 20: Napoli +29,2, Atalanta +24, Sampdoria +12,1. Sassuolo +8,1 e Udinese +1,2 mentre solo 3 club (Cagliari, Napoli e Torino) non hanno debiti bancari.

La situazione dei club di A (Fonte Gazzetta dello Sport)

Club Risultato netto ultimo bilancio (milioni) Atalanta +24 Bologna -21,7 Cagliari -9,5 Fiorentina -15,8 Genoa -4 Inter -48,4 Juventus -39,9 Lazio -13,2 Milan -146 Napoli +29,2 Parma -0,4 Roma -25,1 Sampdoria +12,1 Sassuolo +8,1 SPAL -0,3 Torino -12,4 Udinese +1,2

Lo scenario peggiore: alcuni club rischiano il fallimento

Normale che questi dati rendano la condizione economica attuale ai limiti del collasso. Nessuno poteva prevedere uno stop forzato di un mese o più al campionato e nessuno poteva ipotizzarne una ormai probabile fine anticipata. Sarebbe un duro colpo per tante nostre società e quasi una mannaia per le piccole, che senza gli introiti da stadio e magari rinunciando a parte dei diritti televisivi delle partite non trasmesse qualora venisse annullato il torneo, potrebbero avere evidenti problemi di gestione dei passivi. Anche i top club, soprattutto quelli impegnati nelle coppe europee, risentirebbero molto dello stop definitivo e anticipato del campionato. Insomma, la situazione è angosciante e la stessa Lega Calcio sta dialogando di continuo con i presidenti per capire come ovviare a questa fase imposta dal virus che sta spaventando il mondo intero.

Tagli spontanei agli stipendi e una mano dal betting per uscire dalla crisi?

Il tema del taglio (o della sospensione) degli stipendi mensili ai giocatori è già stato affrontato, ma sia per questioni sindacali che per stessa volontà di alcuni giocatori resta difficile da ipotizzare al momento. Una mano, peró, potrebbe arrivare dal mondo del betting, sempre molto vicino a quello del calcio, a patto che venga cancellato il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione delle aziende che operano nel comparto delle scommesse. Sarà una delle proposte che il calcio formulerà al governo nelle prossime settimane. È probabile che la richiesta, che si riferisce a una norma inserita nel Decreto Dignità ed entrata in vigore in forma definitiva lo scorso luglio, possa essere inserita nella seconda fase del dialogo con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. La norma adottata tendeva a contrastare il fenomeno della ludopatia e della dipendenza dal gioco, ma potrebbe essere rivista per questioni poco etiche e meramente economiche. Visto che anche il settore delle scommesse avrebbe bisogno di un traino dopo questi mesi senza sport. Una sorta di do ut des, insomma.

Contesto cambiato, serve unione di intenti

Il contesto, infatti, ora è profondamente cambiato perché ai danni per i ricavi mancati si aggiunge anche la sospensione totale dell’attività di un settore, azzerata visto lo stop di tutti gli eventi. Nel 2018, tanto per dare un’idea, sono stati spesi 12,1 miliardi di euro per le scommesse sportive: 9,1 per il calcio, con un gettito per l’erario di 211 milioni di euro. Numeri importanti, che devono trovare un equilibrio obbligatorio tra l’esigenza di combattere il gioco compulsivo e quella di poterlo fare con strumenti diversi. In generale le societá, la federazione e i settori strettamente legati al calcio italiano (inclusi media e tv) devono agire compatti per trovare soluzioni accettabili a questo momento convulso. Se la pausa sarà troppo lunga, qualche club potrebbe avere grandi disagi nel trovare il modo di ripartire.