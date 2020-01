È tornato in pompa magna, dopo l'esperienza negli States e con l'arduo compito di risollevare le sorti di un Milan irriconoscibile e senza un vero leader carismatico. Zlatan Ibrahimovic, dopo lo spezzone contro la Sampdoria, è pronto a prendersi le proprie responsabilità e a diventare nuovamente il punto di riferimento del mondo rossonero. Lo svedese ha accettato l'offerta di Boban e Maldini e incasserà uno stipendio netto di circa 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno che, secondo alcune fonti, potrebbe salire a 7 milioni per la stagione 2020/21, nel caso in cui venissero raggiunti gli obiettivi previsti nel contratto. Un ingaggio che gli consente di arrivare a 150 milioni di euro guadagnati dal 2004 ad oggi, cioè dal suo primo anno in Italia. Una cifra sicuramente altissima (la media è superiore agli otto milioni di euro a stagione), ma che resta ancora di gran lunga inferiore a quella dei due mostri sacri che hanno dominato questi ultimi 15 anni di calcio internazionale: Messi e Ronaldo.

Il confronto in milioni di euro

Ibrahimovic Messi Ronaldo Stipendi dal 2004 ad oggi 150 250 241 Massimo stipendio 15 Man. United 43 Barcellona 31 Juventus Ingaggio attuale 3,5 43 31

L'evoluzione dello stipendio di Ibra: allo United 15 milioni annui

Ibra è sbarcato in Italia nella stagione 2004/05, alla corte della Juventus di Fabio Capello. Stipendio di 1,7 milioni di euro netti. Non male per un ragazzo di poco più di 20 anni. Il boom, però, a livello di ingaggio, è arrivato negli anni tra Inter e Barcellona: 12 milioni percepiti, saliti poi ai 14 milioni nella seconda e nella terza stagione al PSG, fino a toccare il massimo nei due anni al Manchester United, con un ingaggio netto di 15 milioni netti annui. Nella precedente esperienza in rossonero, lo svedese guadagnava 9,5 milioni di euro a stagione, risultando comunque il più pagato dell'inter rosa del Milan. E negli Stati Uniti? Ibra nel primo anno ai Los Angeles Galaxy si è dovuto "accontentare" di soli 1,5 milioni, essendo arrivato a stagione iniziata, poi passati a 6,5 milioni di euro nell'annata successiva.

I guadagni di Ibra (club e milioni)

Club Milioni di euro PSG 52,5 Man United 30 Milan 22,5 Inter 21,5 Barcellona 12 LA Galaxy 8 Juventus 4,7

Messi e Ronaldo: cifre stratosferiche e in continua crescita

Ibrahimovic è sicuramente uno dei 10 giocatori al mondo che ha guadagnato di più dal 2004 ad oggi. Il confronto resta però disarmante se si prendono in considerazione Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L'argentino nel 2020 raggiungerá quota 250 milioni di euro netti ricevuti dal Barcellona: dopo i vari rinnovi (ufficialmente sono sette in totale gli adeguamenti ricevuti dai catalani) ora è arrivato a incassare circa 43 milioni di euro a stagione. Il portoghese, considerando i 31 milioni netti percepiti dalla Juventus, arriva a 240 milioni di euro, grazie anche ai tre super rinnovi firmati nei nove anni con il Real Madrid.

Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo Getty Images

Per la Pulce e CR7 oltre 40 milioni di euro annui dagli sponsor

La forbice tra le due divinità calcistiche dell'epoca moderna e Ibrahimovic, si allarga ancora di più se, oltre ai meri ingaggi, consideriamo le sponsorizzazioni. Per Forbes, storica rivista statunitense di economia e finanza, lo sportivo più pagato del mondo nel 2019 è stato proprio Leo Messi con 127 milioni di dollari di guadagni totali. Cristiano Ronaldo è risultato secondo, ma ben staccato dalla Pulce, avendo guadagnato 109 milioni (tra stipendio e sponsorizzazioni), terzo Neymar con 105. Somme troppo alte anche per Ibra, che comunque tra Adidas (prima), Nike (dopo), Samsung e diverse big company svedesi ha ingigantito negli ultimi 15 anni le sue già laute entrate.