Fallo di mano: confusione totale! Le diverse interpretazioni in Europa

Da Zielinski in Fiorentina-Napoli a Samir in Udinese-Milan, fino ad arrivare a Cerri in Cagliari-Brescia. L'ultimo turno di Serie A è stato caratterizzato da episodi da moviola che hanno scatenato polemiche a non finire. Il minimo comune denominatore è il fallo di mano, giudicato in maniera differente dai direttori di gara nonostante alcuni episodi fossero molto simili tra loro. Abbiamo scoperto che il problema non è limitato all'Italia, ma è comune in tutti i 5 più importanti campionati d'Eurooa. Ecco alcuni dei casi più clamorosi.

Serie A

Fiorentina-Napoli 3-4

L'arbitro Massa punisce un tocco con il braccio in area di Zielinski dopo un consulto al VAR. Dal dischetto Pulgar spiazza Meret e porta in vantaggio i viola.

Udinese-Milan 1-0

All'80' Samir salta in mischia e colpisce il pallone con un braccio. Episodio molto simile a quello di Zielinski in Fiorentina-Napoli. L'arbitro Pasqua viene richiamato al VAR, visiona le immagini e non concede il penalty ai rossoneri.

Cagliari-Brescia 0-1

In apertura di ripresa Cerri, girato verso la porta, respinge con una mano un colpo di testa di Chancellor. Abbattista concede il rigore al Brescia dopo il consulto al VAR. Donnarumma segna e regala i 3 punti alle Rondinelle.

Premier League

Manchester City-Tottenham 2-2

Subito un caso clamoroso al primo anno di VAR in Premier League. Lo scorso 17 agosto i Citizens trovano la rete del 3-2 in pieno recupero con Gabriel Jesus: il gol viene annullato per un tocco di mano di Laporte, autore dell'assist che fa carambolare il pallone sui piedi dell'attaccante brasiliano.

Liga

Barcellona-Betis 5-2

Al 39', sul punteggio di 1-0 per il Betis, Canales tocca il pallone con un braccio in piena area di rigore. L'arbitro Gonzalez non fischia nulla, la VAR non interviene.

Bundesliga

Schalke 04-Bayern Monaco 0-3

Sul risultato di 0-2 per la formazione di Kovac, Pavard respinge con il braccio largo un colpo di testa ravvicinato di Burgstaller. L'arbitro Fritz lascia correre.

Schalke 04-Bayern Monaco 0-3

Poco dopo Perisic, in barriera, devia con un braccio un calcio di punizione di Caligiuri: l'arbitro Fritz non interviene in entrambi i casi.

Ligue 1

PSG-Tolosa 4-0

Al 70', sul punteggio di 2-0 per i parigini, Gonçalves perde l'equilibrio nel tentativo di ostacolare Sarabia e tocca il pallone con una mano. Dal dischetto Di Maria si fa respingere la conclusione da Reynet.

La nostra opinione

Siamo rimasti fermi alla scorsa stagione in materia di falli di mano. Le indicazioni date dall’IFAB non hanno contribuito a rendere la regola più chiara, snella e di conseguenza meno interpretabile. Anzi, sono state fornite solo due precisazioni:

Dovrà essere punito con un calcio di punizione diretto o di rigore qualsiasi tocco di braccio, qualora il braccio stesso si trovi oltre la linea delle spalle.

Conseguenza: il direttore di gara non va in campo con righello e squadra dunque il suo compito diventa complicato. La palla passa agli addetti VAR, ma anche per loro, nonostante tutte le immagini a disposizione, non è semplice decidere in alcuni casi. Insomma, il caos continuerà a regnare sovrano.

Non saranno considerati fallosi i tocchi di mano che non aumentano il volume del corpo del giocatore difendente, né quelli che colpiranno il braccio di chi si trova a terra tentando di intervenire in scivolata, a meno che l'estensione dello stesso non aumenti il volume del corpo.

Conseguenza: il parametro fondamentale è l'aumento del volume del corpo che supera il vecchio concetto di volontarietà. Su questo, considerati gli episodi presi in esame, c’è da riflettere perché in alcuni frangenti la decisione della squadra arbitrale non sarebbe stata così cervellotica.

L'unica certezza?

Saranno considerati fallosi anche quei tocchi di mano che si tradurranno in gol o chiare occasioni da rete pur se involontari. Automaticamente. L'IFAB è andata anche oltre: non solo le reti realizzate di mano andranno annullate, ma anche le reti nate da un controllo o una conquista del possesso con un braccio, a prescindere dalla dinamica. L'episodio visto in Manchester City-Tottenham è chiaro, gli arbitri hanno deciso bene e non si sfugge da questa interpretazione. A conti fatti, è questo l'unico passo avanti dell'IFAB sui falli di mano per la stagione 2019-20. Decisamente troppo poco.