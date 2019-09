"Sosta per le Nazionali di settembre" alias "asta del fantacalcio". Sono tantissime le leghe, pubbliche, private e tra amici, che organizzano l'evento clou della stagione in questo periodo, dopo la fine del calciomercato e prima della terza giornata di campionato. I primi due turni di Serie A hanno già fornito alcune utili indicazioni, ma i dubbi che tormentano ogni fantallenatore incombono in questi giorni. Ecco allora 10 risposte chiave che analizzano altrettante situazioni intricate. Come in ogni fantacalcio, oltre alla dedizione e alla preparazione, servirà la solita indispensabile dose di fortuna per trionfare e poter vivere un'annata vincente.

1) Mario Balotelli riuscirà ad andare in doppia cifra?

Ci sbilanciamo. Sì. Almeno 10 gol. Balotelli arriva motivato, con l'obiettivo diichiarato di voler andare ad EURO 2020. Tirerá rigori e punizioni e sarà il punto di riferimento offensivo del Brescia. Il primo anno al Nizza mise a referto 15 gol, il primo al Milan 12. Brescia, poi, è stata terra di rilancio per tanti calciatori. Lui si sente a caso e responsabilizzato. Renderà.

Mario Balotelli, Brescia, Serie A 2019-2020LaPresse

2) Il centravanti della Juventus sarà Gonzalo Higuain? E Dybala troverà spazio?

Gonzalo Higuain, considerando il rapporto con Sarri, l'intesa con Ronaldo e l'exploit contro il Napoli, parte come attaccante titolare. Giocherà 38 partite? Molto, molto difficile. Quindi ci sarà sicuramente spazio anche per Dybala, che giocherà molto più vicino alla porta. In qualsiasi asta sarebbe fondamentale comprarli entrambi, per non rischiare beffe. Se il budget non ve lo permette, la scelta ricade sicuramente sul Pipita. Quando è così affamato, non tradisce mai.

Gonzalo Higuaín Getty Images

3) Quale sarà la coppia titolare nell'attacco dell'Inter?

Teoricamente Conte lavorerà per schierare Lukaku-Sanchez, che si conoscono bene anche per il recente passato allo United. E Lautaro? Lautaro Martinez é la prima alternativa ad entrambi. Ed essendo un calciatore sanguigno, generoso, tosto, piace molto a Conte. Quindi? Quindi per Lukaku spendete, per Lautaro spendete (perché ne giocherá tante) e per Sanchez sfruttate l'occasione. Se non va troppo alto, puntateci. Conte lo stima. Altrimenti lasciate perdere, perché qualche rischio puó esserci (soprattutto a livello fisico). Politano é l'ultima scelta.

Romelu Lukaku and Alexis Sanchez PA Sport

4) Attaccanti delle "medio-piccole": su chi puntare?

Ci sará un nuovo "Ciccio" Caputo? Un giocatore di una squadra di bassa classifica in grado di superare i 15 gol? Scorrendo le ultime stagioni, accade spesso. E quindi chi potrebbe essere? Difficile ipotizzare possa arrivare da Verona o Lecce. Quindi Stepinski e Lapadula? No. Pinamonti, invece, guidato da Andreazzoli al Genoa potrebbe essere una buona scommessa. E anche Alfredo Donnarumma, che lascerà i rigori a Balotelli, ma che ha il gol nel dna. Altre possibili sorprese da oltre 15 gol non ne vediamo. I soliti noti li conoscete tutti.

L'esultanza di Andrea Pinamonti, Roma-Genoa, Getty ImagesGetty Images

5) I colpi last minute Mkhitaryan e Verdi faranno la differenza?

Sì. L'armeno alla Roma giocherá spesso. Ha classe, esperienza e tecnica. Può rivelarsi come fattore. E attenzione anche agli assist per Dzeko. Verdi è stato voluto proprio da Mazzarri, che lo vede in coppia con Belotti o accanto a Iago Falque a sostegno del capitano granata. Tornerà a calciare le punizioni, per altro. Come centrocampisti sono molto validi entrambi. Li pagherete come top, andando però a colpo sicuro.

Henrikh Mkhitaryan Getty Images

6) Dubbi a Sassuolo: Defrel giocherà? Caputo rischia il posto?

L'arrivo proprio sul gong di fine mercato di Defrel ha scombussolato le gerarchie di De Zerbi. Nelle prime due giornate Traoré ha giocato molto avanzato, da trequartista, a sostegno di due punte. Boga-Caputo nella prima e Caputo-Berardi nella seconda. E quindi? Quindi il tridente Defrel-Caputo-Berardi è molto improbabile, almeno inizialmente. Il modulo di partenza sará 4-3-1-2. L'ex Roma e Samp è stato pagato tanto (15 milioni) e ha grandi chance di diventare titolare. Se lo giocherá con Caputo? Può essere. Anche in questo caso il consiglio è di prenderli in coppia. PS: Berardi agisce molto più avanzato del recente passato. Giusto appuntarselo.

L'esultanza di Gregoire Defrel, Sassuolo-Chievo, LaPresseLaPresse

7) Attacco dell'Atalanta affollato: chi conviene prendere?

A Ilicic, Gomez e Zapata si sono aggiunti Muriel e Malinovskyi. E ci sono sempre Barrow e Pasalic. In pratica su sette ne giocheranno tre. Il turnover ci sarà soprattutto nei pre e nei post Champions, dove Pasalic e Malinovskyi daranno riposo a Ilicic e Gomez e quando Muriel si alternerá con Zapata. Proprio il colombiano ex Fiorentina potrebbe essere un colpo fantacalcistico. Gasperini sa come plasmare attaccanti di quel talento. Può giocare anche in coppia con Zapata o appena dietro al connazionale. La fiche la mettiamo su di lui.

Luis Muriel esulta con l'Atalanta per il 2-3 sulla SPALGetty Images

8) Bonaventura tornerà ad essere un pilastro del Milan?

Dopo il grave infortunio, il rientro tanto atteso. Ci vorrà tempo, ma Bonaventura ha la concreta possibilitá di trovare spazio in questo Milan, sia come mezz'ala che come trequartista. Quando tornerà al 100% della forma fisica, sará dura tenerlo fuori. L'unico rischio é legato ad una possibile ricaduta. Ha 30 anni e la voglia di tornare ad essere un punto di riferimento rossonero. Giampaolo ha già fatto capire di credere molto in lui. Può stupire.

Franck RibéryGetty Images

9) Che campionato bisogna aspettarsi da Ribery? Giocherà tante partite?

36 anni compiuti, ma ancora la voglia di mettersi in gioco. Franck Ribery ha infiammato Firenze ed è pronto a prendersi le responsabilità del leader. Giocherà? Sicuramente sì. Collezionerà diverse presenze (negli ultimi tre anni al Bayern è sempre andato sopra le 30 complessive). Gol e assist? Proviamo a sparare un 5/6 reti e 5/6 assist. Insomma un buon centrocampista nella vostra rosa, ma non un primo "cavallo" da giocarsi, come invece possono essere Callejon, De Paul, Milinkovic o lo stesso Chiesa.

Lozano - Juventus-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

10) Lozano nel Napoli sarà titolare?

Anche in questo caso è meglio elencare la situazione. Ci sono Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Lozano, Llorente e Younes. E i posti, se Ancelotti confermasse il 4-2-3-1 sarebbe 3 o 4, a secondo dell'utilizzo di Fabian Ruiz. Insomma, concorrenza elevatissima per Lozano che, però, se anche non fosse titolare inamovibile, sarebbe comunque il primo cambio. Quindi? Quindi va preso, perché il Napoli ci ha investito tanto, perché Ancelotti crede in lui e perché è un giocatore di indubbio spessore. Lozano il messicano, oh yes.